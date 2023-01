Kolejny rok, cenowy skok (Koszyk inflacyjny portElu)

Styczeń 2023 cieszy piękną, bezśnieżną zimą, taką bez konieczności skrobania szyb auta. Zasmuca natomiast kosztami życia. Znów wybraliśmy się na zakupy w ramach koszyka inflacyjnego portElu, znów zapłaciliśmy za (prawie) to samo więcej...

Przejdźmy do szczegółów. Najpierw przypomnijmy, jak przedstawiały się nasze zakupy 15 grudnia 2022. Ceny wyglądały tak:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Masmix (7,99), Masło Polskie (8,47), mleko Łaciate 3,2% (4,49), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (9,48), dżem Łowicz czarna porzeczka (6,69), płatki Corn Flakes (8,49), płatki Cini Minis 250 g (5,99), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (5,99), czekolada Milka 2 szt. (7,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,78), kawa MK Cafe (27,99). Miesiąc temu wydaliśmy 132,31 zł.

Przechodzimy do 17 stycznia, czyli naszej dzisiejszej, dziewiątej już wizyty w Lidlu w ramach “Koszyka inflacyjnego”. Sprawdziliśmy w dwóch Lidlach, nie było margaryny Masmix z naszego zestawienia, wróciliśmy więc do droższej Ramy. Od tego miesiąca podajemy też wagę wszystkich produktów z “Koszyka”, by sprawdzać, czy w poszczególnych przypadkach nie będzie ona obniżana. Zakupy przedstawiały się tak:

Fot. Mikołaj Sobczak

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 450 g (9,99), Masło Polskie 200 g (7,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (9,48), dżem Łowicz czarna porzeczka 450 g (7,29), płatki Corn Flakes 500g (9,99), płatki Cini Minis 250 g (6,81), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński 90 g (6,25), czekolada Milka 100 g 2 szt. (7,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,98), kawa MK Cafe 500 g (27,99). Wydaliśmy 137,21 zł, o 4,90 zł więcej niż w grudniu (różnica jest więc zauważalna, nawet jeśli uwzględnimy zmianę margaryny na droższą). Ceny, które wzrosły, są pogrubione. Mniej zapłaciliśmy jedynie za masło... PortElowy współczynnik inflacji w stosunku do poprzedniego miesiąca wynosi więc 3,7 proc.

Zakupy przekazaliśmy tradycyjnie Bankowi Żywności w Elblągu.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 - 137,21 zł