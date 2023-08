Koncert i ognisty spektakl

Koncert zespołu Klezmafour i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, a także spektakl ognia i sztuki cyrkowej - to główne punkty pierwszego wieczoru tegorocznego Elbląskiego Święta Chleba. Zobacz zdjęcia.

Odnotujmy, że przed pierwszym wieczornym koncertem Elbląskiego Święta Chleba głos zabrali politycy, by uroczyście je otworzyć. Był prezydent miasta, jego wiceprezydent i poseł. Były podziękowania dla uczestników, współorganizatorów, sponsorów i miast partnerskich Elbląga uczestniczących w imprezie. Były życzenia dobrej zabawy i zachęty do korzystania z atrakcji. Jednak umówmy się, z całym należnym szacunkiem, na miejską imprezę nie chodzimy słuchać samorządowców czy parlamentarzystów, przychodzimy posłuchać m. in. muzyki. Tę zapewnił Klezmafour i Elbląska Orkiestra Kameralna.

"Podczas waszego święta chcemy was zabrać w niesamowitą muzyczną podróż, żebyście się poczuli państwo lekko i przyjemnie, jak na wakacjach w Turcji, nie wydając ani grosza" - taki plan na wieczór zaproponowali członkowie formacji Klezmaforur. Sam zespół zapowiadano tak: "Zespół rozpięty pomiędzy Lublinem, Białymstokiem i Warszawą i właśnie z klezmerskiej tradycji tego regionu czerpie swoje inspiracje. Podchodzi jednak do nich w sposób zupełnie nowatorski, z punkrockową wręcz energią i bałkańskim szaleństwem..." EOK również przedstawiono, ale przecież Elbląską Orkiestrę Kameralną bardzo dobrze w naszym mieście znamy.

Elbląskie Święto Chleba przyciągnęło w piątkowy wieczór wielu uczestników. Przed nami kolejne koncertowe atrakcje. W sobotę zagrają Muchy i Afromental, będzie też muzyka klubowa. W niedzielę muzyczne atrakcje zapewni Orkiestra Na Dużym Rowerze oraz Natalia Nykiel. Cały program Elbląskiego Święta Chleba prezentujemy tutaj.