Czas na Elbląskie Święto Chleba. Sprawdź, co się będzie działo

Jak będzie wyglądało kolejne, XVII Elbląskie Święto Chleba? Coroczna impreza odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia.

O tym, jakie czekają nas koncerty, już informowaliśmy, bo urzędnicy "wygadali się" w tym temacie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wystąpią Afromental, Natalia Nykiel, Muchy, Big Bike Orchestra. Dowiedzieliśmy się dziś, ze Elbląska Orkiestra Kameralna zagra wraz z zespołem Klezmafour.

Ważnym elementem całej imprezy będzie oczywiście sam jarmark. Organizatorzy imprezy spodziewają się ok. 200 wystawców.

Na Elbląskim Święcie Chleba zostaną wydzielone strefy: "Bajeczna", dla dzieci, przy elbląskim muzeum (dmuchańce, zabawy sportowe, zabawki, kodowanie etc.), a także relaksu i zdrowia (badania profilaktyczne, kardiowóz etc.) i "chilloutu" (lokalizacje poszczególnych wydarzeń na plakacie).

Pierwszy dzień imprezy ma zakończyć... spektakl Ognia i Sztuki Cyrkowej na placu katedralnym.

- To godzinny spektakl z elementami pirotechniki - podkreślił Piotr Kowal, dyrektor departamentu Promocji i Turystyki.

Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR-u, zachęcał z kolei do udziału w kolejnych wyścigach smoczych łodzi. Podkreślał, że w zawodach może wziąć 18 grup.

- Zapisy do 23 sierpnia w formularzu na stronie MOSiR-u – poinformował dyrektor. - W sobotę, 26 sierpnia od 10 rozpoczynamy zawody. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani – mówił. Podkreślił też, że we wtorki, czwartki i soboty organizowane są obecnie treningi pływania smoczymi łodziami.

Ofertę na Elbląskie Święto Chleba przygotowała Biblioteka Elbląska. Chodzi m. in. o warsztaty technik drukarskich czy pokaz budowy pieca chlebowego.

- Będzie się sporo działo, mam apel do tych, którym kończy się inwencja na końcu ulicy Stary Rynek, żeby przeszli jeszcze kilka kroków do biblioteki i do muzeum – zachęcał Jacek Nowiński, dyrektor elbląskiej książnicy. Podobnie w imprezę włączone są inne miejskie instytucje kultury.

- Zapraszam wszystkich elblążan, mam nadzieję, że pogoda nam dopisze - mówił podczas briefingu prezydent Witold Wróblewski.

Szczegółowy program Elbląskiego Święta Chleba (zobacz też na plakacie)

Strefa Jarmarku

piątek, 25.08.2023 r.

10.00 - 22.00 Jarmark produktów regionalnych / Stare Miasto

13.00 - 18.00 Warsztaty rzemiosła (m.in. krawieckie, florystyczne, stolarskie) / Bulwar Zygmunta Augusta

20.00 Koncert „Klezmafour orkiestronicznie” w wykonaniu zespołu KLEZMAFOUR i ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ /plac przy Katedrze

21.30 Spektakl Ognia i Sztuki Cyrkowej / plac przy Katedrze

sobota, 26.08.2023 r.

9.00 – 22.00 Jarmark produktów regionalnych / Stare Miasto

10.00 – 11.00 Warsztaty wyrabiania i pieczenia chleba z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni / przed Ratuszem Staromiejskim

11.00 – 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni /przed Ratuszem Staromiejskim (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

12.00 – 18.00 Wspieramy czworonogi – zbiórka na rzecz elbląskiego schroniska/ przed Bramą Targową

12.00 - 19.00 Warsztaty rzemiosła (m.in. krawieckie, florystyczne, stolarskie) / Bulwar Zygmunta Augusta

15.00 – 16.00 Warsztaty wypieku chleba z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni /przed Ratuszem Staromiejskim

16.00 Zadyryguj Orkiestrą na żywo / przed Ratuszem Staromiejskim

17.00 Pokaz pieczenia chleba / przed Ratuszem Staromiejskim

19.00 Koncert zespołu MUCHY / plac przy Katedrze

20.00 Koncert zespołu AFROMENTAL / plac przy Katedrze

21.30 Muzyka klubowa z DJ / plac przy Katedrze

21.45 Wernisaż wystawy w KIOSKU / przystań GRUPY WODNEJ

niedziela, 27.08.2023 r.

9.00 – 20.00 Jarmark produktów regionalnych / Stare Miasto

10.00 – 11.00 Warsztaty wyrabiania i pieczenia chleba z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni / przed Ratuszem Staromiejskim

11.00 – 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy) / przed Ratuszem Staromiejskim

12.00 – 18.00 Wspieramy czworonogi – zbiórka na rzecz elbląskiego schroniska/ przed Bramą Targową

12.00 - 19.00 Warsztaty rzemiosła (m.in. krawieckie, florystyczne, stolarskie) / Bulwar Zygmunta Augusta

15.00 – 16.00 Warsztaty wypieku chleba / przed Ratuszem Staromiejskim

15.30 Prezentacja EKS Start Elbląg/ plac przy Katedrze

16.30 Koncert zespołu DIAMENTY MDK/ plac przy Katedrze

17.00 Występ Olivka Majewska/ plac przy Katedrze

17.00 Pokaz pieczenia chleba / przed Ratuszem Staromiejskim

18.00 Koncert z okazji Święta Niepodległości Ukrainy w wykonaniu orkiestry i solistów Teatru Muzycznego z Łucka / Ratusz Staromiejski - sala koncertowa

19.00 Koncert ORKIESTRA NA DUŻYM ROWERZE / plac przy Katedrze

20.00 Koncert NATALIA NYKIEL /plac przy Katedrze

Strefa Bajeczna

piątek, 25.08.2023 r.

10.00 - 22.00 Wesołe miasteczko / Wyspa Spichrzów

sobota, 26.08.2023 r.

9.00 – 22.00 Wesołe miasteczko / Wyspa Spichrzów

12.00 – 18.00 Bajeczna Strefa zabaw i animacji dla dzieci / dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

a w niej :

- Kraina kodowania ze Sportową Szkołą Podstawową nr 3

- Kraina „Majsterkowo” z Castoramą

- Kraina sportu z MKS Truso i Labo Sport

- Kraina zabaw z Fabryką Dobra

- Kraina dmuchańców

- Warsztaty rzeźbienia w drewnie

- Strefa Hefajstosa - pokaz kowalstwa

- Pokaz zabytkowego sprzętu nurkowego

niedziela, 27.08.2023 r.

9.00 – 20.00 Wesołe miasteczko / Wyspa Spichrzów

11.00 – 18.00 Bajeczna Strefa zabaw i animacji dla dzieci / dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego,

a w niej:

- Kraina kodowania ze Sportową Szkołą Podstawową nr 3

- Kraina „Majsterkowo” z Castoramą

- Kraina sportu z MKS Truso i Labo Sport

- Kraina zabaw z Fabryką Dobra

- Kraina dmuchańców

- Warsztaty rzeźbienia w drewnie

15.00 – 16.00 Piana Party / przystań Grupy Wodnej

15.30 – 16.30 Teatr Katarynka „Księżniczka Rosa i Klimek” / dziedziniec CS Galeria EL

Strefa Relaksu i Zdrowia

piątek, 25.08.2023 r.

Elbląskie Dni Zdrowia

10.00 - 16.00 Kardiobus – mobilne badania EKG, mobilne badania przesiewowe wzroku / Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 19.00 Punkt badań profilaktycznych / Bulwar Zygmunta Augusta

Elbląskie Święto Chleba w Bibliotece Elbląskiej /ul. św. Ducha 3-7

10.00 – 14.00 „W starej drukarni” – warsztaty tradycyjnych technik drukarskich

11.00 – 14.00 „Kosmiczna biblioteka” – warsztaty kolażu dla najmłodszych

18.00 Wernisaż „Baltic Home Wystawa Wzornictwa”/ CS Galeria EL

sobota, 26.08.2023 r.

10.00 – 14.00 Stoisko Aeroklubu Elbląskiego (pokaz szybowca) / Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 – 16.00 Wyścig smoczych łodzi / rzeka Elbląg

11.00 - 19.00 Elbląskie Dni Zdrowia - Punkt badań profilaktycznych / Bulwar Zygmunta Augusta

Elbląskie Święto Chleba w Bibliotece Elbląskiej /ul. św. Ducha 3-7

10.00 – 15.00 „Jak to dawniej chleb pieczono” – pokaz budowy pieca chlebowego

10.00 – 15.00 Kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru

10.00 – 14.00 „W starej drukarni” – warsztaty tradycyjnych technik drukarskich

11.00 – 14.00 „Dawna grafika po nowemu – pokoloruj po swojemu”

12.00 – 15.00 „Biblioteka Elbląska w miniaturze” – warsztaty modelarskie

12.00 – 16.00 Uliczne brzmienia /ul. Stary Rynek

12.00 – 20.00 Silent Disco – dyskoteka pod gwiazdami / przystań GRUPY WODNEJ

18.30 Wieczorna parada żaglówek /rzeka Elbląg pomiędzy mostami

niedziela, 27.08.2023 r.

10.00 – 14.00 Stoisko Aeroklubu Elbląskiego (pokaz szybowca) / Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 – 15.00 Zawody na deskach SUP /rzeka Elbląg

10.00 – 17.00 Elbląskie Dni Zdrowia - Punkt badań profilaktycznych / Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 – 16.00 Uliczne brzmienia /ul. Stary Rynek

21.30 Letnie kino pod chmurką, seans filmowy „A oni dalej grzeszą dobry Boże” /dziedziniec CS Galeria EL