Krwiodawcy i na telefon, i osobiście

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Dlaczego w Elblągu i innych miastach w regionie trzeba się telefonicznie umawiać na honorowe oddawanie krwi? W innych regionach wystarczy po prostu przyjść i już. Przecież to niepotrzebna biurokracja – uważa nasz Czytelnik. Co w tej sprawie ma do powiedzenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Ministerstwo Zdrowia?

Latem w regionie brakuje krwi, każdy krwiodawca jest więc na wagę złota. Nasz Czytelnik pan Krzysztof, który akurat przebywał w Elblągu, postanowił podjechać do siedziby oddziału Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Bema, by oddać krew, ale mimo że był przed godziną 12, odszedł z kwitkiem. - Dowiedziałem się, że zapisy są telefoniczne, drzwi od oddziału były zamknięte, a na dzwonek, który jest przy drzwiach nikt nie odpowiadał. Oddawałem krew w różnych miastach w Polsce i nigdzie ni było z tym problemu. Nie trzeba był umawiać się telefonicznie, wystarczyło przyjść osobiście i od ręki wszystko załatwić – mówi Krzysztof Daszkowski, który jest na co dzień prezesem Stowarzyszenia Obywateli Rzeczypospolitej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, któremu podlega elbląski oddział, informuje w odpowiedzi na nasze pytania, że zarówno w Elblągu jak i innych miastach regionu zapisy telefoniczne „są systemem wspomagającym” - Dawca, jeżeli chce, może się zapisać na określony termin (wyznaczając dzień i godzinę) oddania krwi oraz każdy dawca może przyjść w godzinach rejestracji Terenowego Oddziału i zostanie przyjęty do oddania krwi niezależnie od tego, czy był zapisany, czy nie. Uważamy, że te dwie formy rejestracji są bardzo wygodne dla dawców - pisze w mailu do naszej redakcji Grażyna Kula, dyrektor RCKiK w Olsztynie. Pan Krzysztof w sprawie rejestracji telefonicznej interweniował w Ministerstwie Zdrowia. W odpowiedzi, jaką otrzymał z departamentu lecznictwa MZ wynika, że wyjaśnienia w tej sprawie zebrało Narodowe Centrum Krwi. - Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami w Oddziale Terenowym w Elblągu rejestracja krwiodawców odbywa się w godzinach od 7.30 do 12.00. W dniu 7 sierpnia 2023 r. rejestracja w ww. oddziale również trwała do godziny 12.00. Zgodnie z odtworzonymi danymi z Banku Krwi o godz. 11.23 zarejestrowano dawcę (zakończył oddawanie o godzinie 11.56), a o godz. 11.42 została zarejestrowana ostatnia osoba w celu wydania wyników badań morfologicznych przez lekarza. Ok. godz. 12.00 do Oddziału Terenowego w Elblągu przyjeżdża kierowca z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, który przywozi korespondencję, wyniki badań oraz odbiera pobraną krew i próbki krwi po zakończeniu pobierania – wyjaśnia w piśmie z MZ Agnieszka Beniuk-Patoła, zastępca dyrektora departamentu lecznictwa. - Wejście dla kierowców znajduje się w drugiej części budynku (odległość ponad 50 metrów). Osoba rejestrująca, schodząc na dół do wejścia dla kierowców w celu zaniesienia i odebrania korespondencji, chwilowo zamknęła drzwi do rejestracji (oddział mieści się w budynku przychodni, stąd często omyłkowo wchodzą do niej pacjenci i klienci laboratorium, które jest w tym samym budynku). Po powrocie pracownika drzwi zostały otwarte. Jednocześnie przy drzwiach rejestracji dla dawców jest zainstalowany dzwonek dla dawców, a na drzwiach przymocowana była informacja o dzwonku/ domofonie i prośba o zadzwonienie i ewentualne poczekanie na otwarcie drzwi. Wskazano także, że obecnie w Oddziale Terenowym w Elblągu jest mała liczba pracowników także ze względu na okres urlopowy, w związku z czym nie było możliwości zostawienia innego pracownika na chwilowe zastępstwo w rejestracji – czytamy w piśmie MZ. - Jak poinformowano, zapisy telefoniczne są systemem wspomagającym, pracownik rejestracji zapisuje krwiodawców na następne dni po zakończeniu rejestracji na wybrane przez dawcę dzień i godzinę. Każdy dawca, który zgłasza się do oddania w godzinach pracy rejestracji jest przyjęty, niezależnie od tego czy był zapisany czy też nie. W związku z powyższymi wyjaśnieniami uznać należy, że opisana prze krwiodawcę sytuacja miała charakter incydentalny i nie stanowi problemu systemowego – brzmi wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia.

oprac. RG