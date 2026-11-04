Kto reprezentuje młodzież? Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta

Poznaliśmy nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta w Elblągu. Choć w kilku szkołach rywalizacja o mandat była zacięta, w aż połowie placówek kandydaci weszli do rady bez żadnej konkurencji.

Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta do jej zadań należy m.in. wydawanie oświadczeń zawierających stanowisko w określonej sprawie, wnioski i zapytania oraz deklaracje. W Biuletynie Informacji Publicznej trudno jednak znaleźć ślady jej działalności. W mediach społecznościowych znajdziemy informacje o organizacji Okrągłego Stołu. Młodzieżowi radni nagrali też rolkę dotyczącą bezpiecznej jazdy na hulajnogach, uczestniczyli też w akcji edukacyjnej dotyczącej bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych i rowerów.

19 października w elbląskich szkołach odbyły się wybory kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. W każdej elbląskiej szkole wybierano po jednym przedstawicielu. Aż w połowie szkół (w 13) zgłosiło się tylko po jednym kandydacie, stąd wybory były formalnością. Najwięcej kandydatów – po 4 – zgłosiło się Szkołach Podstawowych nr 9, 12 i 19.

Ostatecznie mandaty młodzieżowych radnych zdobyli: Maurycy Jabłoński (SP nr 1), Mateusz Miszkiel (SP nr 4), Jan Zygadłowicz (SP nr 6), Pola Bożejewicz (SP nr 8), Nikodem Jankowski (SP nr 9), Aleksandra Boczarska (SP nr 11), Martyna Osińska (SP nr 12), Liliana Szymańska – Zblewska (SP nr 14), Wiktor Golla (SP nr 15) Aleksander Barański (SP nr 16), Michał Kot (SP nr 18), Mikołaj Dębkowski (SP nr 19), Piotr Ossowski (SP nr 21), Zuzanna Wilk (SP nr 23), Wiktoria Leśniak (SP nr 25), Olga Kotkowska (I LO), Marcel Okenczyc (II LO), Julia Janke (III LO), Klaudia Zybińska (ZSiPS), Bartosz Dylewski (ZSEiO), Jeremiasz Krawczyk (ZST-I), Lena Licznerska (ZSIŚiU), Filip Czerepski (ZST), Jakub Cieśla (ZSZ nr 1), Wiktoria Kruszewska (ZSG), Magdalena Wrona (ZPSM), Jakub Bielawski (ZSM).

Jak informuje Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk w listopadzie w Elblągu ma się odbyć Młodzieżowy Festiwal Demokracji, w którego organizację bardzo mocno była zaanagażowanie radni elbląskiej MRM poprzedniej kadencji.