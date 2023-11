Kto znalazł zgubę? 12-letni Oskar prosi o pomoc

12-letni Oskar i jego rodzina apeluje do Czytelników portEl.pl o pomoc w odnalezieniu urządzenia, widocznego na zdjęciu. To procesor mowy, umożliwiający słyszenie, który chłopiec zgubił kilka dni temu na osiedlu Zawada.

- Urządzenie przypomina aparat słuchowy. To bardzo wartościowy sprzęt, który nie posiada jednak żadnej wartości dla innych, z uwagi na fakt, że może być on użytkowany wyłącznie przez syna – pisze tata Oskara w mediach społecznościowych. - W odróżnieniu od aparatu słuchowego procesor mowy wyposażony jest w okrągłą cewkę z silnym magnesem, który mógł przyczepić się do metalowych elementów garderoby, wózków, pojazdów, płotów, itp.

Oskar zgubił to urządzenie kilka dni temu na osiedlu Zawada. – Gdyby ktoś jakimś cudem natknął się na taki sprzęt, proszę o kontakt – apeluje tata chłopca.

Znalazcę prosimy o kontakt z redakcją portElu – mailowo pod adresem redakcja@portel.pl lub telefonicznie pod nr 512 918 555. Przekażemy rodzinie informacje od znalazcy. Z góry dziękujemy za pomoc.