Miasto pyta o ocenę imprez

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne dotyczące imprez miejskich przygotowanych przez władze samorządowe. Ankiety w wersji elektronicznej i papierowej można wypełniać do końca października.

Za nami czas wakacji i wypoczynku - okazji do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół z wykorzystaniem uroków natury oraz atrakcji, które oferuje przestrzeń miejska. Korzystając z tej okazji chcieliśmy poznać Waszą opinię o tych wydarzeniach.

Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy ankietę, w której chcemy wsłuchać się w głos elblążan. Naszym zadaniem jest poznanie opinii, sugestii oraz zbadanie poziomu satysfakcji mieszkańców w obszarze imprez miejskich.

Ankieta, do której wypełnienia serdecznie Państwa zapraszamy, jest anonimowa i dostępna w formie elektronicznej pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekpjJ0UBS4ET_eBIt1I6AH9DvNSKI7QgP6-J7qqTXVNcqWQg/viewform?usp=header, a także w wersji papierowej w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych w Ratuszu Staromiejskim - Stary Rynek 25, III piętro, pok. 310.

Ankietę w wersji papierowej będzie można również wypełnić podczas najbliższych wydarzeń miejskich, m.in. podczas Elbląskich Targów Pracy, które odbędą się w 15 października w godz. 9-12 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Al. Grunwaldzkiej 135.