Mieszkańcy: To jest droga przez mękę

– To wstyd, że w dzisiejszych czasach pozbawia się nas normalnego funkcjonowania. Kpiną jest, że przez wiele lat nie zrobiono nic w sprawie tej drogi, a jej właściciel od dawna bagatelizuje sprawę. Nie wykonano nawet dokumentacji, która umożliwiłaby dalsze działania – napisała do nas pani Małgorzata, nasza czytelniczka skarżąc się na drogę powiatową na odcinku Kępniewo-Rachowo-Wiśniewo w gminie Markusy. Drogą zarządza powiat elbląski i tam szukaliśmy wyjaśnienia tej sytuacji.

– Ręce nam opadają, droga jest w opłakanym stanie, tak naprawdę nigdy nie była remontowana, stąd liczne dziury i olbrzymie nierówności oraz brak poboczy, bo nawet one nie są tu wykaszane – napisała do nas pani Małgorzata z Rachowa - To droga przez mękę i jedna wielka tragedia. Nie ma mowy o przejeździe rowerem, a autem jadąc nawet 20 kilometrów na godzinę i tak trzeba bardzo uważać. Ludzie uszkadzają tu swoje samochody. Jakby tego było mało, dyrektor PKS w Elblągu pozbawił nas linii autobusowej ze względu na fatalny stan drogi, przez co osoby pracujące i uczniowie dochodzą do Markus, aby potem dostać się do Elbląga. To wstyd, że w dzisiejszych czasach pozbawia się nas normalnego funkcjonowania. Kpiną jest, że przez wiele lat nie zrobiono nic w sprawie tej drogi, a jej właściciel od dawna bagatelizuje sprawę. Nie wykonano nawet dokumentacji, która umożliwiłaby dalsze działania.

29 lipca roku mieszkańcy Kępniewa, Rachowa i Wiśniewa złożyli petycję w sprawie remontu drogi do wójt gminy Markusy, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku oraz do starosty elbląskiego.

- Na sesji Rady Gminy zostaliśmy poinformowani, że zostanie wykonana dokumentacja, a remont ma być podzielony na trzy etapy. My, mieszkańcy tych trzech sołectw, pytamy, kiedy tylko to wszystko nastąpi. Kiedy zostanie wykonana dokumentacja i czy po jej wykonaniu, remont drogi rozpocznie się w trybie natychmiastowym, czy jednak znów będziemy czekać kolejne lata. - kontynuuje pani Małgorzata. - Mamy już dość obiecywania i czekania, za to mamy nadzieję, że wykonanie dokumentacji, która jest początkiem do realizacji czegokolwiek w tej sprawie, odbędzie się jak najszybciej i w końcu rozpocznie się remont tej fatalnej drogi.

fot. nadesłana

Gmina: To jest droga powiatu

- Właścicielem drogi jest starosta elbląski, a odpowiada za nią Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – informuje podinspektor Wiesław Kulikowski z Urzędu Gminy w Markusach. – Petycja mieszkańców jest kierowana bezpośrednio do właściciela drogi, a gmina Markusy sama od wielu lat co roku składa pisma do starosty elbląskiego o remont tej drogi. 16 września otrzymaliśmy wiadomość, że będzie opracowywana dokumentacja projektowa, gdzie gmina deklaruje współfinansowanie 50 proc. jej kosztów.

Powiat: Nie mamy pieniędzy

"W odpowiedzi na petycję dotyczącą wykonania remontu drogi nr 1121N na odcinku Kępniewo - Wiśniewo informuję, że znany jest nam zły stan tego odcinka i wymaga on interwencji, lecz zadanie nie może być obecnie zrealizowane ze względu na brak środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie powiatu. Opracowując budżet na rok 2025 przeanalizujemy możliwość wykonania tego remontu. Droga jest monitorowana i prowadzone są na niej regularne remonty cząstkowe polegające na usuwaniu ubytków” - czytamy w odpowiedzi na petycję mieszkańców popisaną przez Macieja Romanowskiego, starostę elbląskiego.

- Obecnie nie ma jednak w budżecie dostępnych środków na realizację kompleksowego remontu na wskazanym odcinku, ponieważ zadanie to wymaga znacznych nakładów finansowych. Powiat elbląski nieustannie prowadzi działania w kierunku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla tego przedsięwzięcia. Termin opracowania dokumentacji i rozpoczęcie prac są ściśle uzależnione od ogłoszenia nowych programów wspierających remonty dróg oraz uzyskania w nich dofinansowania. Aktualnie trwają prace, zmierzające do oszacowania wartości dokumentacji projektowej, zakładające podział remontu na dwa etapy. Droga na przedmiotowym odcinku jest przejezdna i niezależnie od powyższego, w ramach napraw bieżących prowadzone są nieprzerwanie remonty cząstkowe – dodaje Maciej Romanowski w odpowiedzi na pytania naszej redakcji.

PKS: uruchomiliśmy dodatkowe autobusy

Dodatkowo zwróciliśmy się do PKS w Elblągu, chcąc dowiedzieć się, czy ze względu na stan drogi, rzeczywiście została zlikwidowana linia autobusowa. Przewoźnik nie potwierdza tej informacji.

– W ostatnim czasie sytuacja taka nie miała miejsca, a wręcz przeciwnie, 30 kwietnia roku, pomiędzy gminą Markusy a PKS w Elblągu, została podpisana dodatkowa umowa o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – informuje Mariusz Lazur, dyrektor PKS w Elblągu. – Razem przy współpracy z gminą Markusy zostały pozyskane dodatkowe środki finansowe od wojewody warmińsko mazurskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych celem zapewnienia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Markusy od 1 maja do 31 grudnia tego roku dla dodatkowych linii komunikacyjnych dowożących dzieci do szkół na terenie gminy.