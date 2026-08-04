Minuty na wagę złota

- Czy coś się zmieniło w funkcjonowaniu elektronicznych tablic na przystankach w Elblągu? Ta na placu Słowiańskim nie pokazuje już, ile minut pozostało do odjazdu autobusu, tylko godzinę przyjazdu. Może to drobiazg, ale jestem ciekaw, dlaczego tak się dzieje – napisał do nas jeden z Czytelników. Co na to Zarząd Komunikacji Miejskiej?

Elektroniczne tablice przystankowe znajdują się w kilku miejscach Elbląga, które mają pełnić rolę miejsc przesiadkowych, jak na przykład przy CH Ogrody, na dworcu PKP czy pl. Słowiańskim. Mają ułatwić pasażerom orientację w rozkładach jazdy, pokazując, ile minut pozostało do przyjazdu autobusu czy tramwaju. Nasz Czytelnik zwrócił uwagę, że nie wszystkie działają prawidłowo.

Jeszcze do niedawna na tablicach wyświetlał się czas do przyjazdu autobusu/tramwaju, od niedawna wyświetla się w zamian godzina odjazdu (tak jest na przykład na Placu Słowiańskim). Z czego wynika ta zmiana? W poprzedniej wersji dokładnie wiedziałem, za ile przyjedzie autobus, w tej wersji - godzinowej - autobus/tramwaj przyjeżdża często po czasie wskazanym na tablicy. Co jest tego przyczyną? – pyta Czytelnik.

Zanim otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Komunikacji Miejskiej, wspomniana przez Czytelnika tablica zaczęła pokazywać godziny nocne w trakcie dnia, a w poniedziałek w ogóle przestała działać.