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Minuty na wagę złota

 Elbląg, W poniedziałek w środku dnia tablica na pl. Słowiańskim pokazywała takie dane. Może to przez upał... (
W poniedziałek w środku dnia tablica na pl. Słowiańskim pokazywała takie dane. Może to przez upał... ( fot. nadesłana)

- Czy coś się zmieniło w funkcjonowaniu elektronicznych tablic na przystankach w Elblągu? Ta na placu Słowiańskim nie pokazuje już, ile minut pozostało do odjazdu autobusu, tylko godzinę przyjazdu. Może to drobiazg, ale jestem ciekaw, dlaczego tak się dzieje – napisał do nas jeden z Czytelników. Co na to Zarząd Komunikacji Miejskiej?

Elektroniczne tablice przystankowe znajdują się w kilku miejscach Elbląga, które mają pełnić rolę miejsc przesiadkowych, jak na przykład przy CH Ogrody, na dworcu PKP czy pl. Słowiańskim. Mają ułatwić pasażerom orientację w rozkładach jazdy, pokazując, ile minut pozostało do przyjazdu autobusu czy tramwaju. Nasz Czytelnik zwrócił uwagę, że nie wszystkie działają prawidłowo.

Jeszcze do niedawna na tablicach wyświetlał się czas do przyjazdu autobusu/tramwaju, od niedawna wyświetla się w zamian godzina odjazdu (tak jest na przykład na Placu Słowiańskim). Z czego wynika ta zmiana? W poprzedniej wersji dokładnie wiedziałem, za ile przyjedzie autobus, w tej wersji - godzinowej - autobus/tramwaj przyjeżdża często po czasie wskazanym na tablicy. Co jest tego przyczyną? – pyta Czytelnik.

Zanim otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Komunikacji Miejskiej, wspomniana przez Czytelnika tablica zaczęła pokazywać godziny nocne w trakcie dnia, a w poniedziałek w ogóle przestała działać.

- Nie została wprowadzona żadna zmiana w zakresie funkcjonowania elektronicznych tablic przystankowych - podczas prawidłowego działania, powinny one pokazywać czas pozostały do odjazdu wskazanych kursów. W przypadku wystąpienia niezależnych od ZKM problemów w łączności poszczególnych urządzeń z serwerem Systemu EKM lub wystąpienia awarii samych urządzeń, tablice przechodzą w tryb statyczny, prezentując godzinowy rozkład jazdy – wyjaśnia Michał Górecki, kierownik Działu Zarządzania Komunikacją w ZKM w Elblągu. - Czytelnicy najpewniej zwrócili uwagę na jedną z tablic na przystanku autobusowym przy Placu Słowiańskim - pracujemy nad usunięciem awarii tego urządzenia.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • To jest jakieś chore a Górecki owija w bawełnę. Wystarczy przeczytać artykuł 2 razy aby zrozumieć jak gość gubi się w zeznaniach.
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    noszowy(2026-08-04)
  • Na głównych przystankach powinny być wszędzie tablice informacyjne, w Elblągu punkty przesiadkowe nie działają, w ogóle w tak małym mieście po co one są????? Panie górecki? Wytłumacz mi logikę nie wasza abstrakcje... Hashtagi: #Nowatkowskimaciej@wp.pl
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