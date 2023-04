Na majówkę do portu

Port to obecnie najgorętszy społeczno-polityczny temat w Elblągu, stąd nadchodzącym uroczystościom patriotycznym oraz majówkowym imprezom w mieście również nadano ten kontekst. Co nas czeka w dniach 1-3 maja?

Kontekst

- W tym roku nasza majówka będzie przebiegała pod hasłem "Majówka w porcie Elbląg", myślę, że nikogo to nie zaskoczy, temat jest w tej chwili dla samorządu tematem bardzo ważnym – podkreślał podczas dzisiejszej (25 kwietnia) konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski. Bulwar Zygmunta Augusta ma być strefą, gdzie będą dostępne poszczególne atrakcje, ale również miejscem wypełniania ankiet dotyczących przyszłości portu.

- Serdecznie chcielibyśmy zaprosić elblążan do wzięcia udziału w naszym głosowaniu, badaniu sondażowym na temat przyszłości portu - mówił wiceprezydent Michał Missan. - 1, 2 i 3 maja będzie wystawione stoisko (...), gdzie będzie można zagłosować w sprawie portu, bardzo nam zależy na frekwencji, na tym, żeby poznać opinię jak największej grupy reprezentatywnej mieszkańców – dodał. O tej inicjatywie więcej pisaliśmy tutaj.

1 maja

Jak rozpoczniemy nowy miesiąc w Elblągu?

- Rozpoczynamy w poniedziałek, 1 maja w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj, pan prof. Andrzej Groth wygłosi wykład na temat Brytyjskiej Kompanii Wschodniej w Elblągu. To nie przypadek, bo tego samego dnia na bulwarze Zygmunta Augusta pojawią się rekonstruktorzy z Garnizonu Gdańsk - mówił Arkadiusz Kolpert, dyrektor departamentu kultury, sportu i rekreacji. Zaprezentują oni właśnie Brytyjską Kompanię Wschodnią. - W planach są dwa bezpłatne rejsy statkiem Elwinga po rzece Elbląg, a o 16 ożyje scena na bulwarze Zygmunta Augusta – zapowiadał dyrektor Kolpert. Wystąpią zespoły Generation Trio, Trzy Majtki i Własny Port.

- Mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć cały port, nie tylko w centrum starego miasta, ale również w strefie przemysłowej, zobaczyć obecnie funkcjonujące terminale przeładunkowe – mówił jeszcze o rejsach Elwingą Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu.

Zapowiedziano też, że w czasie majówki na bulwarze Zygmunta Augusta pojawią się food trucki.

2 maja

- W Święto Flagi chciałbym zachęcić mieszkańców do uczestniczenia w spotkaniu zorganizowanym na ul. Stary Rynek przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych - podkreślał wiceprezydent Janusz Nowak. - Wzorem lat ubiegłych będzie duża flaga, którą będziemy mogli zaprezentować mieszkańcom, będzie pokaz musztry w wykonaniu uczniów zespołu szkół, a a także występy artystyczne - zapowiedział.

Przemarsz z flagą rozpocznie się o 12 przy napisie "Elbląg" na ul. Wodnej, cel: Brama Targowa, gdzie odbędą się główne uroczystości.

- Zachęcamy mieszkańców do wywieszania flag tego dnia – mówił jeszcze Arkadiusz Kolpert.

Na 2 maja zaplanowano jeszcze dwa wydarzenia. W "Bulaju" o godz. 15 odbędzie się spotkanie z archeologiem Jakubem Jagodzińskim na temat praportu Truso. O 17 w tym samym miejscu rozpoczną się warsztaty modelarskie.

3 maja

Uroczystości rozpoczną się mszą w intencji ojczyzny w elbląskiej katedrze o godz. 11.30, o 12.30 na placu katedralnym odbędzie się oficjalna część obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na bulwar Zygmunta Augusta, gdzie będzie trwała "Majówka w porcie Elbląg", w ramach majówki odbędzie się parada wodna na rzece - mówił Arkadiusz Kolpert.

- Zapraszamy elblążan na przystań, dwie godziny pływania w ramach parady wodnej, dwie godziny pływania na rzece Elbląg – zapowiadał Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej. Dla mieszkańców od 13:30 będą dostępne bezpłatnie kajaki, motorówki, rowery wodne i inny sprzęt. Rezerwacji należy dokonywać przez stronę firmy. - Wziąć udział w paradzie wodnej można na kilka sposobów – podkreślał Marcin Trudnowski. Aktywnie, na wodzie, a także poprzez prezentację sprzętu, do czego zaproszono armatorów.

- W strefie gier i zabaw znajdą się m. in. dmuchane zamki i place zabaw - mówił jeszcze o planowanych atrakcjach dyrektor MOSiR-u Marek Kucharczyk. Będą one dostępne od 13:30 do 17. - Kluby sportowe i MOSiR wystawią się ze swoimi atrakcjami. Do tego malowanie twarzy, bańki, strefa gastronomiczna, strefa chillout, tak, żebyśmy po aktywności troszeczkę też odpoczęli – wymieniał. Będzie też food truck z zupą rybną od uczniów ZSG, gra terenowa na starówce, "mobilne laboratorium", stanowiska służb mundurowych, wystawa off-road... ogółem ma być "dużo atrakcji dla dzieci i całych rodzin".

Plakat z programem na dni 1-3 maja można zobaczyć i pobrać tutaj.