Najnowsze oferty pracy z PUP

Kilkudziesięcioma ofertami pracy dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Zobacz, w jakich zawodach można znaleźć obecnie zatrudnienie.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ : elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych-elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, ustawiacz-operator lasera Fiber, wulkanizator, monter;

cieśla, inżynier budowy, murarz, operator minikoparki/koparko-ładowarki, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany; STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, lakiernik frontów meblowych, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;

INNE: kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, osoba do kroju i szycia, pracownik do wycinki zadrzewienia ( z prawem jazdy kat. B ), pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony- pracownik placu;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

inf. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu