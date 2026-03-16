UWAGA!

----

Pijany kierowca spowodował kolizję

W niedzielę przed godz. 20 przy zjeździe z Mostu Kardynała Wyszyńskiego doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Sprawca kolizji, 63-letni mężczyzna kierujący skodą, był pijany.

- Badanie alkotestem wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. Samochód, którym kierował został zabezpieczony na policyjnym parkingu. 63-latka ukarano mandatem w wysokości 2500 zł za spowodowanie kolizji. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepadek pojazdu - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

red. na podst. informacji KMP w Elblągu

A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
