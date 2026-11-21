Najważniejsze dobrze czuć lotkę

Miłośnicy steel darta mają od piątku do niedzieli swoje święto w Elblągu. W zawodach bierze udział ponad 150 osób z różnych stron kraju. Nasze miasto reprezentuje liczna reprezentacja Elbląskiej Kuźni Darta Shanghai, organizatora zawodów. Zdjęcia.

Sala bankietowa Hotelu Młyn zamieniła się w weekend w raj dla darterów. Na kilkunastu tarczach od piątku rywalizują miłośnicy tej dyscypliny z całego kraju.

- Przyjechałem do Elbląga, by się sprawdzić, dawno nie byłem na żadnym turnieju. Ostatnio forma dopisuje, liczę na wyjście grupy – mówi Piotr Kluczny, zawodnik z Gdańska, który gra w darta od czterech lat. – W tej grze najważniejsze jest skupienie, trzeba się też dobrze rozgrzać, by dobrze czuć lotkę w dłoni.

- Jest sympatyczna atmosfera, naprawdę dużo ludzi przyjechało do nas. Bardzo jesteśmy zadowoleni z frekwencji – mówi Jarosław Zalewski z Elbląskiej Kuźni Darta, jeden z uczestników zawodów. – Do zawodów specjalnie się nie przygotowuję, gramy systematycznie w lidze, którą organizujemy w Beczce. Dla mnie to jest zabawa i okazja do spędzenia czasu z ludźmi, z którymi na co dzień nie ma okazji się spotkać.

Na zaproszenie Elbląskiej Kuźni Darta Shanghai do Elbląga przyjechali darterzy z różnych stron w kraju. W piątek w rywalizacji duetów wzięło udział 128 osób, w sobotę – w rywalizacji indywidualnej - 156 osób, w tym wiele kobiet.

- Lubimy turnieje, bo wiele nowych osób można poznać, spotkać się z dobrymi znajomymi. Widać, że coraz więcej kobiet gra w darta, przecież to nie tylko sport dla facetów – przyznają zgodnie Emilia Kotowicz (grra o 6 lat) i Kornelia Ross (gra od dwóch lat) z Gdańska. Obie liczą na wyjście z grupy w zawodach.

Elbląska Kuźnię Darta reprezentuje około 30 osób. – Dwa razy w roku organizujemy taką imprezę – jedną na jesień, jedną na wiosnę. Frekwencja na bardzo pozytywnie zaskoczyła, jest dużo wyższa niż wiosną – przyznaje Bogdan Tacka, prezes stowarzyszenia Elbląska Kuźnia Darta Shanghai. Jak przyznaje, dart to jego pasja.

– Gram z małym przerwami od 2000 roku. Od września jestem prezesem naszego stowarzyszenia, więc teraz spełniam się też w organizacji zawodów – śmieje się pan Bogdan.

Zawody w Hotelu Młyn potrwają do niedzieli, kiedy to odbędzie się Puchar Polski POD o Puchar Meble KAM. Początek o godz. 11 (zapisy w godz. 10-10.45). Kategoria: Grupy + SKO, 501 D.O. Wpisowe 40 złotych.

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