Dyrektor szpitala traci stanowisko

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego odwołał Mirosława Kochańskiego ze stanowiska dyrektora Szpitala Psychiatrycznego św. Antoniego Wielkiego we Fromborku - przekazał Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Przyczyną mają być nieprawidłowości w placówce. Urzędnicy zapewniają jednocześnie, że szpital działa normalnie, a leczenie pacjentów przebiega bez zmian - podaje portal interia.pl

Dotychczasowego dyrektora fromborskiej placówki odwołano w czwartek 19 listopada. Decyzja - jak zaznaczono - została podjęta po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dyrektora, a odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Urząd Marszałkowski podkreśla jednocześnie, że szpital działa normalnie, a leczenie pacjentów przebiega bez zmian. Osoba pełniąca obowiązki dyrektora ma zostać wyznaczona "w najbliższym czasie".

Dlaczego Mirosław Kochański stracił stanowisko? Decyzja zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, pod który podlega szpital we Fromborku, zapadła po kontroli i audycie, przeprowadzonych w placówce.

- Ustalenia dotyczyły przede wszystkim zawierania i realizacji umów, wydatkowania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji i postępowania z dokumentami. W ocenie zarządu świadczą o istotnych uchybieniach w zarządzaniu szpitalem i uzasadniają odwołanie dyrektora - przekazał Interii Urząd Marszałkowski.

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