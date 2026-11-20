Miejski Sylwester na Placu Jagiellończyka

Ostatni miejski Sylwester został odwołany przez cofkę, w poprzednich latach odbywał się na starówce, a teraz wraca na swoje stare miejsce – Plac Jagiellończyka.

Władze miasta nie informują jeszcze o tym, jak będzie wyglądał program miejskiej zabawy „Sylwester w Formie”. Ale wiadomo już, że wraca ona po latach na Plac Jagiellończyka. Powód? Przebiegające przez starówkę objazdy na czas remontu Mostu Kardynała Wyszyńskiego uniemożliwiają organizację imprezy w dotychczasowej lokalizacji.

Władze miasta poszukują obecnie firmy ochroniarskiej, która zapewni bezpieczeństwo uczestnikom zarówno imprezy sylwestrowej jak i Świątecznych Spotkań Elblążan, które odbędą się w dniach 4-6 grudnia. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty do 25 listopada.

Urzędnicy przewidują udział w sylwestrowej imprezie pod chmurką ok. 1500 osób