Niedzielne atrakcje w Parku Wodnym Dolinka

Najbliższa niedziela, 9 sierpnia, zapowiada się upalnie. Prognozy pogody zapowiadają temperatury sięgające ok. 30 stopni. Najlepszym sposobem na wykorzystanie letniego klimatu jest wizyta na basenie. Tego dnia goście Parku Wodnego Dolinka będą mogli liczyć na dodatkowe atrakcje: zumba w wodzie, aqua fitness oraz dmuchańce dla dzieci i młodzieży. Już teraz zaplanuj wizytę dla całej rodziny.

Park Wodny Dolinka jest topowym miejscem na spędzenie wakacji w mieście. Sprzyjająca pogoda w najbliższych dniach zachęca do zaplanowania wizyty. Kompleks basenowy ma wszystko czego potrzeba do spędzenia udanego dnia z rodziną i przyjaciółmi. Pięć zjeżdżalni z różnym poziomem zaawansowania i gwarancją adrenaliny. Dzika rzeka, symulator fali, brodzik dla najmłodszych z wodnymi zabawkami, basen sportowy, basen rekreacyjny, leżaki i parasole, zielona strefa relaksu oraz strefa gastronomiczna, w której znajdą się propozycje na mniejszy i większy głód.

W najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, zapewnimy Wam dodatkowe atrakcje, które jeszcze bardziej urozmaicą pobyt w obiekcie. Zumba w wodzie (godz. 13:15 i 15:15), aqua fitness z makaronami (godz. 12:15 i 14:15) oraz dmuchańce dla dzieci i młodzieży – dostępne przez cały dzień.

Oprócz tego będzie można obserwować zmagania zawodników turnieju plażowej piłki siatkowej, który wystartuje o godz. 10:00. Duety powalczą o puchar dyrektora MOSiR i zaszczytne miejsca na podium.

Przy tak wysokich temperaturach należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, nakryciu głowy i kremie z filtrem. Już nie musicie planować wyjazdów poza miasto. Wszystko czego potrzebujecie na spędzenie wakacyjnego dnia znajdziecie na miejscu, w Parku Wodnym Dolinka.

Szczegółowy cennik oraz licznik osób w obiekcie sprawdzić przed wizytą na podstronie https://mosir.elblag.eu/obiekt-sportowy/baseny/park-wodny-dolinka/. Zapraszamy pod najbardziej słoneczny adres w mieście: Park Wodny Dolinka, ul. Moniuszki 27. Do zobaczenia!