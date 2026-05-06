Nowa łódź ratownicza w OSP Krzewsk

Strażacy-ochotnicy z Krzewska mają nową łódź do ratownictwa wodnego wraz z przyczepą podłodziową. - Znacząco zwiększy możliwości prowadzenia działań na akwenach wodnych oraz terenach zagrożonych podtopieniami – informuje OSP Krzewsk,

Jednostka została skonfigurowana z myślą o realnych działaniach ratowniczych – zarówno powodziowych, jak i poszukiwawczych. Na jej wyposażeniu znajduje się m.in. przestrzeń do transportu deski ortopedycznej, echosonda wspierająca działania na akwenach, radiotelefon do łączności operacyjnej, a także rozwiązania umożliwiające sprawne przemieszczanie ratowników i ewakuację osób poszkodowanych w trudnodostępnym terenie.

- Nowa łódź, w połączeniu z dotychczas użytkowanym pontonem typu RIB, pozwala na stworzenie spójnego i elastycznego systemu reagowania na zagrożenia wodne – od działań na płytkich terenach zalewowych po bardziej wymagające akcje na otwartych akwenach. To inwestycja nie tylko w sprzęt, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo mieszkańców – szczególnie tych zamieszkujących tereny narażone na podtopienia i zagrożenia wodne – informuje OSP.

Łódź kosztowała 110,7 tys. zł, z czego 50 tys. zł to dofinansowanie Fundacji Orlen, 30 tys. – wsparcie powiatu elbląskiego, 5 tys. zł – z filii w Markusach Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.