Nowe kamery na skrzyżowaniach

25 kamer monitoringu wizyjnego zostanie zamontowanych na sześciu skrzyżowaniach w naszym mieście. Ratusz czeka na oferty.

Nowe kamery mają zawisnąć na krzyżowaniach ul. płk. Dąbka z al. Piłsudskiego, al. Grunwaldzkiej z ul. Związku Jaszczurczego, ul. Stary Rynek z ul. Rybacką i Kowalską, ul. 1 Maja z ul. Hetmańską, ul. gen. Grota – Roweckiego z ul. Traugutta oraz al. Tysiąclecia z ul. Hetmańską. Reasumując: sześć elbląskich skrzyżowań znajdzie się pod okiem Wielkiego Brata.

Urzędnicy opublikowali przetarg na wykonanie i dostawę urządzeń. W ramach inwestycji wykonawca będzie musiał zdemontować istniejące kamery, zamontować i dostarczyć nowych 25 urządzeń monitoringu wizyjnego oraz wykonać prace umożliwiające działanie nowych kamer.

Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) i długości okresu gwarancji (40 proc.; minimum 36 miesięcy). Na oferty urzędnicy czekają do 8 sierpnia, wówczas też powinniśmy poznać oczekiwania finansowe potencjalnych wykonawców.