Nowy podjazd w Parku Kajki. Twój pomysł też może być zrealizowany!

Wejście do Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej do Parku Kajki zyskało - dzięki Budżetowi Obywatelskiemu nowe oblicze. Ta inwestycja z pewnością ucieszy szczególnie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mamy z wózkami dziecięcymi, czy rowerzystów. Przedsięwzięcie polegało na remoncie schodów i budowie nowego podjazdu. Wnioskodawczynią projektu była Pani Karolina Śluz.

Inwestycję zrealizowało Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Koszt zadania wyniósł 100 tys. zł.

Jest to kolejna cenna inicjatywa mieszkańców zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Może być ich jeszcze więcej. Przypominamy, że trwa nabór wniosków do 12 edycji Budżetu Obywatelskiego. Już tylko 1 dzień pozostał na złożenie swojego pomysłu.

Wnioski można składać:

- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (ostateczny termin złożenia 11 sierpnia br. do godz. 14.30).

- w Punkcie Informacyjnym Ratusza Staromiejskiego, ul. Stary Rynek 25 (ostateczny termin złożenia 11 sierpnia br. do godz. 20.00).

Zachęcamy do składania wniosków i przypominamy, że można to zrobić poprzez wypełnienie druku, który jest do pobrania na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Ratuszu Staromiejskim.

Na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku przyszłym będzie ponad 4 mln 105 tys. zł - po 550 tys. zł w poszczególnych okręgach oraz 1 355 000 zł na inicjatywę ogólnomiejską.

Przypominamy jednocześnie, że wniosek do BO może składać każdy mieszkaniec Elbląga – bez względu na wiek. Wystarczy uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 2 osób w przypadku inicjatywy okręgowej i 5 osób w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej.

Zgłoś swój projekt!