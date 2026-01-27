Odszedł ostatni świadek i ofiara Sprawy Elbląskiej...

- Zmarł ostatni świadek i prześladowany w Sprawie Elbląskiej. Mowa o śp. Marianie Pilarzu, który uniknąłby tragicznego losu, gdyby w 1948 roku pozostał w Paryżu, zamiast jechać do Polski, według PPR raju na ziemi - napisała w mediach społecznościowych Grażyna Wosińska, autorka książek i popularyzatorka wiedzy o tragicznych wydarzeniach 1949 roku...

Fot. z FB Grażyny Wosińskiej - W wieku dwudziestu lat aresztowany przez bezpiekę. Przeżył prawie dwa lata morderczego śledztwa i dwa lata przymusowej pracy w kopalni - napisała Grażyna Wosińska. - Śp. Marian Pilarz zmarł 16 stycznia 2026 roku. Pochowany został na cmentarzu Agrykola. Rodzinie składam wyrazy szczerego współczucia - dodała.

"Nocą z 16 na 17 lipca 1949 roku spłonęła hala nr 20 Zakładów Mechanicznych. Pod zarzutem sabotażu i działania na rzecz obcego wywiadu aresztowano wielu elblążan. W sfabrykowanym przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego śledztwie najbardziej ucierpieli osiedleni w Elblągu reemigranci z Francji, którym zarzucono stworzenie siatki szpiegowskiej" – to opis tragicznych wydarzeń zawarty na elbląskim pomniku poświęconym ofiarom. Wielu aresztowanych przez UB zmarło podczas śledztwa lub niedługo po nim, w czasie procesu zapadały wobec nich wyroki śmierci (ostatecznie niewykonane) lub wieloletniego więzienia.

Marian Pilarz urodził się 17 sierpnia 1930 roku. Przeżył 95 lat...