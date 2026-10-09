Otwarte szkolenia o pierwszej pomocy

Pod hasłem „W Elblągu odwaga zaczyna się od reakcji” miasto realizuje szeroką akcję edukacyjną poświęconą pierwszej pomocy i korzystaniu z AED, która daje mieszkańcom praktyczne umiejętności i pewność, że w sytuacji zagrożenia potrafią pomóc.

Od października zapraszamy na otwarte szkolenia dla mieszkańców Elbląga, aby dowiedzieć się więcej o AED i o korzystaniu z nich. Miasto chce, aby mieszkańcy nie tylko wiedzieli, gdzie znajdują się AED, ale przede wszystkim mieli wiedzę i odwagę, by po nie sięgnąć. Każde szkolenie, każde kolejne urządzenie i każda osoba potrafiąca udzielić pierwszej pomocy zwiększają bezpieczeństwo całej lokalnej społeczności. Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 11 października, w Ratuszu Staromiejskim. Start o godz. 16. Zapraszamy do udziału!

Kolejne szkolenia odbędą się 28 listopada i 13 grudnia, również w Ratuszu Staromiejskim. Początek planowany jest na godz.16.

W minionym czasie odbyły się już dwa szkolenia dla elbląskiej oświaty – w pierwszym udział wzięli pracownicy żłobków i przedszkoli, a w drugim pracownicy elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.