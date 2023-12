Paczka od… dzielnicowego

Czy policjant dzielnicowy może zamienić się w Mikołaja? Okazuje się że może. Policjanci dzielnicowi z Komenda Miejska Policji w Elblągu wytypowali w swoich rejonach służbowych osoby, które mogliby obdarować świąteczną paczką - "Paczką od dzielnicowego". Zobacz film.

Przy współpracy z fundacją i innymi podmiotami zebrano to wszystko co trafiło do świątecznych paczek. Każda z 21, bo tyle paczek powstało, zawierała zarówno produkty żywnościowe jak i zabawki. Świąteczne podarki za pośrednictwem policjantów dzielnicowych trafią dziś i jutro do osób potrzebujących. Wczoraj dodatkowe produkty żywnościowe oraz zabawki, gry planszowe, kredki i maskotki trafiły do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Elblągu. W akcję zaangażowani byli: podkom. Katarzyna Stankiewicz, asp. Monika Wróblewska oraz asp. Jakub Rokowski.

Wśród darczyńców, bez których działania te nie byłyby możliwe znaleźli się: Bank Żywności w Elblągu dzięki Fundacji Biedronki, ELIT Spółka Jawna – Jerzy Gancarz, P.H.U. Jurex – Marcin Jeziorski, Rokal Hurtownia Zabawek Krzysztof Szramke, Załoga Carrefour wraz z dyrekcją Beatą Wojtowską.



Film z akcji zobacz tutaj