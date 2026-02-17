Po ile logopeda z Budżetu Obywatelskiego?

600 tys. zł w trzech zadaniach było do rozdzielenia w konkursie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na prowadzenie terapii logopedycznej i neurologopedycznej. Kto złożył oferty i na ile wycenił swoje usługi?

23 stycznia Elbląskie Centrum Usług Społecznych ogłosiło konkurs na prowadzenie terapii logopedycznej i neurologicznej. To projekt, który wygrał ubiegłoroczne głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Na „Terapię neurologopedyczną i logopedyczną dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego ul. Robotnicza 79”, której koszt oszacowano na 600 tys. zł. Zagłosowało 827 mieszkańców Elbląga. Wniosek złożyła Katarzyna Olechnowicz prowadząca Centrum Logopedyczno – Terapeutyczne „Logos Klinika”. Wątpliwości wokół tego wniosku przedstawiliśmy w tekście „Jak to z logopedią z Budżetu Obywatelskiego jest?”.

W tym roku Elbląskie Centrum Usług Społecznych podzieliło zamówienie na trzy części.

„Część 1 zamówienia: usługa społeczna – terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla 15 osób w całym okresie realizacji zamówienia, przy czym planuje się zrealizować wsparcie dla jednego odbiorcy usługi na poziomie maksymalnie 40 sesji, łącznie planuje się 600 godzin terapii neurologopedycznej i logopedycznej. Jedna terapia neurologopedyczna i logopedyczna powinna trwać 60 minut.” - czytamy w ogłoszeniu o konkursie.

Wpłynęły trzy oferty. Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych z Komorowa Żuławskiego swoje usługi wyceniło na 150 tys. brutto (250 zł za godzinę). Drugą ofertę złożyło... Centrum Logopedyczno – Terapeutyczne „Logos Klinika”. Cena 147 600 zł (246 zł za godzinę). Kolejnym podmiotem, który złożył ofertę są „Skrzydlate Słowa” Karolina Zawistowska neurologopeda kliniczny. Swoje usługi wycenił na 120 tys. zł brutto (200 zł za godzinę). Wszystkie trzy oferty mieszczą się w limicie założonym przez urzędników. ECUS na tę część zamówienia zamierzał przeznaczyć 180 tys. zł.

Druga część zamówienia jest analogiczna do pierwszej. ECUS zamierzał na nią przeznaczyć 180 tys. zł. Jedyną ofertę złożyło Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Logos Klinika”. Wycena taka sama jak w przypadku oferty na pierwszą część zamówienia: 147 600 zł (246 zł za godzinę).

Trzecia część zamówienia była analogiczna do dwóch poprzednich z jedną różnicą – terapią ma być objęte 20 osób. Podobnie jak w przypadku drugiej części wpłynęła tylko jedna oferta Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Logos Klinika”, które swoje usługi wyceniło na 196 800 zł (246 zł za godzinę). ECUS na tę część przeznaczyło 240 tys. zł; oferta Centrum mieści się w limicie.

Teraz trwa badanie ofert pod względem merytorycznym. Najbardziej korzystna oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) i punktów za doświadczenie (40 proc.).