Podjazd do zmiany

Jak wygląda przejście przez mostek nad Kumielą nad placem Grunwaldzkim z perspektywy osoby jeżdżącej na wózku, można się przekonać patrząc na zdjęcie obok. Zapytaliśmy w ratuszu, czy coś można z tym zrobić.

Niedawno publikowaliśmy na naszych łamach obrazek ze spaceru z osobą z niepełnosprawnością. Podczas niego natchnęliśmy się na wiele utrudnień, z którymi muszą się mierzyć wózkowicze. Jednym z nich jest podjazd dla wózków na mostku nad Kumielą na placu Grunwaldzkim.

Jak on wygląda, to można zobaczyć na zdjęciu. Wystarczyłby drobiazg, aby poprawić komfort jazdy wózkowiczów. Zapytaliśmy w ratuszu czy jest możliwa modernizacja podjazdu? - „Po tej stronie Grunwaldzkiej wybudowane będzie powiązanie między przejściem dla pieszych, a istniejącą drogą rowerową i chodnikiem.

Googlemaps

W związku z tymi pracami korekcie ulegnie przebieg ścieżki i chodnika (w okolicach zjazdu do stacji paliw - przy moście na rzece Kumieli). Wskazywane na zdjęciu miejsce zostanie przerobione w taki sposób, że jedną część wydzieloną będzie stanowił podjazd, a drugą część wydzieloną – schody. W celu wyrównania poziomu lekko podniesiona zostanie część nawierzchni. - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego ratusza. - Dodatkowo, bezpośrednio za mostkiem - w obrębie dojścia do przejścia dla pieszych - wyodrębniona zostanie nawierzchnia dla pieszych i dla rowerzystów z połączeniem do istniejącego chodnika i ścieżki prowadzącej wzdłuż hali Elzam.

Prace wykona firma, która realizuje w tym rejonie zadanie pn. budowa połączenia ul. Zw. Jaszczurczego z drogą woj. nr 500.