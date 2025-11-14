Pół wieku służby na wodzie

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe świętuje 50-lecie. Zobacz zdjęcia z dzisiejszej (14 listopada) uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.

- Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe godło niebieski krzyż i złotą kotwicę, przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne, dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku, pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależeć może życie ludzkie - tę przysięgę odnawiali dziś uczestniczący w jubileuszu ratownicy.

Przed uroczystością porozmawialiśmy z Piotrem Zieliński, prezesem elbląskiego WOPR-u. Co dziś jest największym wyzwaniem dla elbląskich ratowników?

- Największe wyzwania jakie przed nami dziś stoją to forma wyposażenia i doposażenia jednostek - przyznaje prezes. - Zasoby ludzkie w mniejszym stopniu niż kiedyś, ale są. Dalej szkolimy, dalej prowadzimy edukację w szkołach i naszą pracę ratowniczą. Urządzenia, przyrządy, które są nam potrzebne, niestety bardzo często mamy już wiekowe i trzeba je wymienić. Do wymiany potrzebne są fundusze. Jako jednostka sami takich funduszy bezpośrednio nie mamy, musimy pisać projekty, zabiegać o dotacje, granty czy inne formy finansowania z urzędów - tłumaczy.

Czy w społeczeństwie zwiększa się świadomość dotycząca bezpieczeństwa na wodzie?

- Problemy zawsze tu będą, bo nasza słowiańska mentalność sprawia, że lubimy robić coś na przekór - przyznaje nasz rozmówca. - W Elblągu prowadzimy szereg szkoleń edukacyjnych w placówkach oświatowych, szkolenia dla zakładów pracy, uświadamiamy społeczeństwo, ale brawura, alkohol, młody wiek, inne niebezpieczne czynniki wpływają na całokształt sytuacji. Na przykład w roku 2023 w czasie wakacji było 35 zaginięć dzieci nad wodą, w 2024 50 - wylicza. - Na rzece Elbląg mieliśmy w tamtym roku 110 różnych interwencji, a w Krynicy Morskiej ponad 900.

Co w kwestii bezpieczeństwa na wodzie jest charakterystyczne dla samego Elbląga?

- Sam Elbląg jest o tyle bezpieczny, że nie ma kąpielisk otwartych, dbanie o bezpieczeństwo skupia się tu bardziej na prewencji, pokazywaniu zagrożeń. Są przypadki, gdzie ludzie mimo zakazu kąpią się na terenie portu. Nad bezpieczeństwem na wodzie cały czas trzeba pracować, bo nawet jeśli będziemy mieli wyposażenie, wyszkoloną kadrę, to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli na wodzie poszaleć - tłumaczy Piotr Zieliński.

Podczas dzisiejszej uroczystości przybliżano historię WOPR-u w Elblągu, podano też trochę liczb. W ramach działań jednostki wyszkolono 3303 ratowników wodnych, przeprowadzono 7171 akcji ratowniczych, w działaniach edukacyjnych wzięło udział 91 966 dzieci. Aktywnych, pracujących zawodowo ratowników jest 47, cała struktura elbląskiego WOPR skupia 108 osób.

- W 1975 r. wraz z Zenonem Mizerskim założyliśmy elbląski oddział WOPR. W momencie, kiedy powstało województwo elbląskie, pojawiła się taka potrzeba. Urząd Wojewódzki powierzył nam to zadanie ze względu na naszą wcześniejszą aktywność. Wcześniej ratownicy podlegali pod gdański oddział WOPR. I tak to się zaczęło i trwa do dziś. W 1979 r. zostałam prezesem elbląskiego WOPR - opowiadała w wywiadzie na naszych łamach Bożena Ruszkowska, wieloletnia prezes WOPR w Elblągu. - Żeby ratownik mógł pojawić się na plaży w swojej roli, musi przejść kurs i zdać egzamin. Kolejnym ważnym aspektem jest działalność prewencyjna: w szkołach, placówkach oświatowo- wychowawczych. Organizujemy ogromną ilość programów profilaktycznych, pogadanek w szkołach. Edukacja to jest podstawa, bez uświadomienia dzieci, młodzieży i dorosłych co do zagrożeń czyhających w wodzie, nie zrobimy nic - opowiadała. Więcej w tym materiale.

Na dzisiejszą uroczystość zaplanowano także wręczenie odznaczeń i podziękowań dla długoletnich członków i przyjaciół WOPR Elbląg, prezentację ukazującą 50 lat działalności jednostki, a także występy artystyczne i okolicznościowy poczęstunek.