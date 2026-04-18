Pola Nadziei 2026. Kwesty w Elblągu i regionie

25 i 26 kwietnia, w Elblągu i okolicznych miejscowościach odbędą się kwesty w ramach akcji Pola Nadziei 2026, organizowanej na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Wolontariuszy będzie można spotkać w sklepach oraz przy parafiach, wszędzie tam, gdzie co roku mieszkańcy chętnie włączają się w pomaganie.

25 kwietnia - kwesty w sklepach: Leclerc, Kaufland, Centrum Handlowe Ogrody

26 kwietnia - kwesty przy parafiach w Elblągu, Pasłęku oraz okolicznych miejscowościach

Pola Nadziei to międzynarodowa akcja społeczna, której symbolem jest żonkil, znak nadziei i solidarności z osobami przewlekle i ciężko chorymi. W Elblągu realizowana jest od 2004 roku i każdego roku angażuje szkoły, przedszkola, instytucje oraz setki wolontariuszy.

- To dla nas bardzo ważny czas. Widzimy, jak wiele osób chce być częścią tej inicjatywy - to naprawdę krzepiące. Przygotowania do kwest trwają pełną parą – mówi Anna Podhorodecka, Członkini Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Dochód z tegorocznej akcji przeznaczony zostanie na wsparcie działalności Hospicjum Elbląskiego, które każdego dnia zapewnia opiekę pacjentom oraz ich rodzinom, zarówno w placówce stacjonarnej, jak i w domach.

- Każdego dnia widzimy, jak ważna jest obecność i wsparcie - nie tylko medyczne, ale też zwyczajnie ludzkie. Dlatego tak wiele dla nas znaczy, że mieszkańcy chcą być częścią tej akcji i razem z nami pomagają naszym pacjentom i ich bliskim - podkreśla Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego.

25 kwietnia w Centrum Handlowym Ogrody, oprócz kwesty, przygotowane zostanie także stoisko z zajęciami plastycznymi dla dzieci, które poprowadzi Biblioteka Elbląska (filia „Kostka"). Do działań włączą się również uczennice Szkoły Plastycznej w Gronowie, które będą m.in. malować buźki oraz wykonywać kolorowe warkoczyki.

Kulminacyjnym wydarzeniem Pól Nadziei będzie VII Elbląski Bieg i Marsz Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Bażantarni. To charytatywne wydarzenie od lat przyciąga mieszkańców, którzy chcą połączyć aktywność fizyczną z pomaganiem.

Na uczestników czekają biegi na 5 i 10 km, marsz na 3 km oraz biegi dla dzieci. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także piknik rodzinny.

Podczas tegorocznej edycji będzie można również dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku dzięki obecności Fundacji ODWA, współpracującej z Fundacją DKMS. To proste działanie, które może realnie zwiększyć szanse osób chorych na nowotwory krwi.

Zapisy na bieg i marsz trwają do 12 maja poprzez stronę:

https://elektronicznezapisy.pl/event/14990/strona.html

Organizatorzy przypominają, że jak co roku najwięcej osób zapisuje się tuż przed wydarzeniem, a liczba miejsc jest ograniczona.

Tegoroczna akcja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Elbląga Michała Missana. Współorganizatorem Biegu i Marszu Nadziei jest MOSiR Elbląg.

W organizację włączają się także liczni przyjaciele, partnerzy, instytucje, m.in. Nadleśnictwo Elbląg, SZKOŁA POLICEALNA IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ, Wojewódzki Szpital Zespolony, Fundacja ODWA, Fundacja DKMS, Bank Pekao BP, Nowa Holandia, Spomlek, Agencja Reklamowa Contact, Cleaner oraz wiele innych osób i instytucji, o których organizatorzy informują na bieżąco na profilu facebook.com oraz www.ehospicjum.pl