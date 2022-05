Połamania piór!

Język polski, matematyka, język obcy, przedmioty dodatkowe i już... Można rozpocząć najdłuższe wakacje w życiu. Dziś (4 maja) absolwenci liceów i techników rozpoczną pisemną część egzaminu dojrzałości.

Banałem jest napisać, że egzamin maturalny kończy pewien etap w życiu człowieka. Dla osób, które właśnie kończą szkoły średnie wyniki matur mają kolosalne znaczenie jeżeli chodzi o wybór studiów. Lepszy wynik równa się większy wybór możliwości studiowania i więcej uczelni do wyboru. Stąd stres u maturzystów.

- Odczuwam stres, ale będąc optymistą, trzymam się przy nadziei, że wszystko finalnie skończy się dobrze – mówi Bartek, jeden z elbląskich maturzystów.

W szkołach, dla których elbląski Urząd Miejski jest organem prowadzącym, chęć zdawania egzaminu maturalnego zadeklarowało 1230 osób. W liceach – 591 maturzystów, w tym 84 będzie zdawało po raz kolejny. W technikach – 629, w tym dla 127 osób to kolejne podejście.

Maturzyści obowiązkowo będą podchodzić do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Najpopularniejszym jest język angielski; jego wybór na poziomie podstawowym zadeklarowało 998 maturzystów.

A potem egzaminy z przedmiotów dodatkowych. - Nie znam nikogo, kto by wybierał egzaminy z przedmiotów dodatkowych z pasji czy z chęci sprawdzenia się. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę planowane studia i pod tym kątem wybieramy przedmioty dodatkowe – tłumaczy Grzegorz, elbląski maturzysta.

Z przedmiotów dodatkowych najbardziej popularny jest język angielski, który na poziomie rozszerzonym chce zdawać 655 osób. Kolejne miejsca zajmują: matematyka (320 osób), język polski (215), geografia (170), biologia (148), chemia (89), fizyka (85), historia (53), wiedza o społeczeństwie (53). - Bardzo się stresuję, kompletnie nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Czuję że jestem przygotowana, ale boję się rozszerzenia z matematyki, nie wiem co mi przyszło do głowy żeby to rozszerzać – denerwuje się Amelia, maturzystka z klasy matematyczno-fizycznej.

- Stres trochę ze mnie zszedł, wiem że jestem przygotowana, jednak boje się, co zobaczę na rozszerzeniu z polskiego – dodaje Asia z „humany”.

Najmniej popularne przedmioty na poziomie rozszerzonym to: język francuski, którego chęć zdawania zadeklarowały dwie osoby (II LO i ZSEiO), język włoski (trzy osoby z II LO), język hiszpański (trzy osoby; II LO i ZSM), historia sztuki (7 osób z I, II i IV LO) oraz filozofia (8 osób z I i II LO).

Aby zdać egzamin maturalny, należy uzyskać minimum 30 procent z egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz przystapić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).

Wyniki matur będą znane 5 lipca.

Liczby zdających dotyczą uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Elblągu.