Pomóżmy Tomkowi wrócić do zdrowia!

- Mikołajki, 6 grudnia to dla wszystkich dzieci to miły dzień. Nie dla Tomka. Dla niego to najgorszy koszmar z możliwych. Mający zaledwie 14 lat Tomek dostał udaru krwotocznego, który skończył się niedowładem lewostronnym. Obecnie potrzebuje pieniędzy m.in. na rehabilitację - czytamy we wpisie pani Iwony, mamy Tomka, który jest wnukiem znanego elbląskiego artysty malarza.

- Szybka reakcja ratowników oraz lekarzy i po 10 dniach na Oddziale Intensywnej terapii stan Tomka był na tyle stabilny, by móc przenieść go na oddział pediatrii. Niestety, niedowład utrzymał się mimo szybkiego usunięcia krwiaka. Ze szpitala w Gdańsku 4 stycznia Tomek został przewieziony na oddział rehabilitacyjny dla dzieci w Kościerzynie, gdzie powoli wraca do sprawności. Tomka pasją jest rower górski. Marzy by na niego jeszcze wsiąść i wrócić do lasu. Rehabilitacja nie skończy się na szpitalu w Kościerzynie. Potrwa co najmniej rok, a a może i dwa. By maksymalnie przyspieszyć tempo powrotu do sprawności, zdecydowałam się na prywatne zabiegi rehabilitacyjne. To olbrzymi koszt, dlatego proszę o pomoc. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę - pisze na zutka.pl pani Iwona, mama Tomka. Tutaj link do zrzutki Tomka.

Tomek ma zaledwie 14 lat - Obecnie ma jeszcze niedowład lewostronny, na tyle samodzielnie funkcjonuje, że chodzi, może też robić sporo rzeczy, natomiast nie ma pełnej kontroli nad lewą nogą oraz ręką. Pieniądze potrzebne są przede wszystkim na rehabilitację syna. Jedna godzina rehabilitacji domowej kosztuje od 150 do 230 zł. Jest też oczywiście rehabilitacja domowa refundowana przez NFZ, ale ona ruszy dopiero 11 kwietnia, tak jak i rehabilitacja w przychodniach – mówi mama Tomka.

Pomóc Tomkowi można także wpłacając 1,5 proc. podatku na numer konta KRS podany w tym linku.