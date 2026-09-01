Mają plan na ten średniowieczny zabytek

Do końca listopada ma zostać opracowany projekt przebudowy jednego z najstarszych zabytków w powiecie elbląskim. Będzie kosztował niemal 150 tys. zł i jest to pierwszy krok, by udostępnić ten obiekt turystom.

Bramę Kamienną w Pasłęku wybudowano w XIV wieku i stanowi ona część średniowiecznych murów obronnych Pasłęka. Przypomnijmy, że w 2022 roku zakończył się ich remont i kosztował ponad 14 mln zł.

Brama Kamienna była główną bramą wjazdową do miasta i elementem systemu obronnego z fosą i mostem zwodzonym. Obecnie budynek ma 5 kondygnacji, jego wysokość to 21,4 m. Kapitalny remont Bramy Kamiennej odbył się w 1997 r. Prace były powiązane z obchodami 700‑lecia nadania praw miejskich Pasłękowi i realizowane przy udziale m.in. niemieckich organizacji zrzeszających miasta partnerskie. Remont obejmował kompleksowe prace konserwatorskie i naprawcze, mające na celu zabezpieczenie konstrukcji historycznej bramy, odnowienie detali architektonicznych oraz poprawę stanu zabytku. Początkowo funkcjonowały tam miejsca noclegowe. Dziś nie pełni już tej, ani żadnej innej funkcji.

Zabytkowa Brama Kamienna w Pasłęku ma zostać przystosowana do pełnienia funkcji turystycznej. Przygotowywana jest właśnie dokumentacja projektowa, która określi, jak zmieni się wnętrze obiektu. 24 sierpnia odbyło się spotkanie władz Pasłęka z projektantami.

- Przedłożona została koncepcja zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz ustalono kierunki dalszych prac. Wykonawcą prac projektowych jest firma Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. Wartość prac wynosi: 147 tys. zł. Termin realizacji zadania ustalony został do 30 listopada 2026 r. – mówiła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku, burmistrz Elżbieta Wasiuk.

Dodajmy, że wokół murów obronnych Pasłęka powstać ma też spacerowa promenada. Również sierpniu odbyło się spotkanie władz miasta z jej projektantami.