Przemaszerowali przez miasto, promując integrację

W przemarszu przez miasto spod Urzędu Miejskiego pod Ratusz Staromiejski wzięło udział kilkaset osób na czele z władzami Elbląga.

- Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami to dla nas coś więcej niż cykl wydarzeń. To czas spotkania, rozmowy i pokazania, że osoby z niepełnosprawnościami są ważną częścią naszego miasta, jego codzienności, kultury i społecznej energii. Chcemy, aby każdy, kto przyjdzie na tegoroczne wydarzenia, poczuł, że jest u siebie. Zapraszamy całe rodziny, dzieci, młodzież, seniorów i wszystkich mieszkańców Elbląga. Bądźmy razem, bo właśnie w tej obecności, otwartości i wzajemnym wsparciu najlepiej słychać, że Elbląg naprawdę nadaje TON – zachęca Barbara Gąsak, prezes Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.