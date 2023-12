Przez Elbląg przejdzie Orszak Trzech Króli

6 stycznia w Elblągu odbędzie się Orszak Trzech Króli. Organizatorzy zapraszają na godz. 13 na plac Jagiellończyka.

Tegoroczne hasło Orszaku brzmi: „W jasełkach leży!”. Hasło to pochodzi z XVII-wiecznej kolędy „Nowy rok bieży”. Ma ono zwracać uwagę na 800-letnią tradycję tworzenia jasełek oraz na "jasełka” jako żłóbek, w którym leży Nowonarodzony Zbawiciel.

Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół (III wiek w Kościele Wschodnim oraz IV wiek w Kościele Zachodnim). Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi.

Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło. Po ponad pięćdziesięciu latach przerwy, od 2011 roku jest to w Polsce znowu dzień wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

Elbląski Orszak Trzech Króli wyruszy w sobotę 6 stycznia o godz. 13 z placu Jagiellończyka, a zakończy się w katedrze św. Mikołaja.