Przygotowują kolejną Wigilię dla samotnych. Możesz do nich dołączyć!

W Elblągu ruszyły przygotowania do Wigilii dla samotnych. To już kolejne wydarzenie, obok śniadań wielkanocnych, które odbywa się w mieście z inicjatywy 777 CREW i Fundacji Wolne Miejsce. Organizatorzy zachęcają do udziału i włączenia się w przygotowania.

Na początku podkreślmy, że Wigilia dla samotnych to wydarzenie skierowane do każdego, kto nie chce spędzać świąt samemu, niezależnie od statusu materialnego, poglądów, wyznania czy jakichkolwiek innych czynników. Chodzi o walkę z samotnością, która w święta boli szczególnie. Kolejna Wigilia odbędzie się oczywiście 24 grudnia, rozpocznie się o godz. 16 w Dziennym Domu Senior+.

Jednak żeby mogło się odbyć, wydarzenie trzeba przygotować.

- Trwa zbiórka produktów, z której potem będziemy przygotowywać posiłki. Czego potrzebujemy? Pełną listę można sprawdzić w naszych mediach społecznościowych. Darczyńców prosimy o kontakt z naszą koordynatorką Agatą (509 562 821) lub z Katarzyną z Fabryki Dobra (511 214 804) – tłumaczy Daria Rudnik, koordynatorka elbląskiego oddziału Fundacji Wolne Miejsce. – Zachęcamy też do dołączenia do wolontariuszy przygotowujących Wigilię, a także do wspólnego gotowania i przygotowywania dekoracji, które odbędzie się w Zwierznie 23 grudnia (zgłoszenia 536 462 323, jest możliwość zorganizowania dojazdu; plan przygotowań dostępny w tym formularzu – red.).

Organizatorzy zachęcają do wsparcia inicjatywy także firmy, hurtownie etc. i zapraszają do udziału w Wigilii.