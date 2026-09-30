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Pustostan nadal straszy

 Elbląg, Pustostan straszy od kwietnia 2022 r.,
Pustostan straszy od kwietnia 2022 r., fot. RG

Od kwietnia 2022 roku przy ul. Komeńskiego straszy pustostan. Nadzór budowlany ponownie wezwał właściciela budynku do jego zabezpieczenia. Rozbiórka została zgłoszona już cztery lata temu, ale nic w tej sprawie się nie dzieje.

Po raz ostatni o stawionym przez pożar pustostanie pisaliśmy w 2024 roku, od tego czasu nic się niestety w tej sprawie nie zmieniło. Zniszczony budynek jest własnością prywatną, znajduje się tuż przy niedawno wybudowanych blokach mieszkalnych Co odpowiedzialne za kontrolę takich miejsc służby zrobiły w tej sprawie?

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu ponownie wezwał właściciela działk do zabezpieczenia obiektu przy ul. Komeńskiego 11 w Elblągu oraz do dostarczenia dokumentów dotyczących utrzymania obiektów (zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 2) – taką odpowiedź otrzymaliśmy od Agnieszki Pośman, st. inspektor PINB w Elblągu

Cytowane przez PINB przepisy dotyczą dokumentów z kontroli okresowej, którą muszą przechodzić obiekty budowlane.

Do sprawy wrócimy.

 

RG

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