Pustostan nadal straszy

Od kwietnia 2022 roku przy ul. Komeńskiego straszy pustostan. Nadzór budowlany ponownie wezwał właściciela budynku do jego zabezpieczenia. Rozbiórka została zgłoszona już cztery lata temu, ale nic w tej sprawie się nie dzieje.

Po raz ostatni o stawionym przez pożar pustostanie pisaliśmy w 2024 roku, od tego czasu nic się niestety w tej sprawie nie zmieniło. Zniszczony budynek jest własnością prywatną, znajduje się tuż przy niedawno wybudowanych blokach mieszkalnych Co odpowiedzialne za kontrolę takich miejsc służby zrobiły w tej sprawie?

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu ponownie wezwał właściciela działk do zabezpieczenia obiektu przy ul. Komeńskiego 11 w Elblągu oraz do dostarczenia dokumentów dotyczących utrzymania obiektów (zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 2) – taką odpowiedź otrzymaliśmy od Agnieszki Pośman, st. inspektor PINB w Elblągu

Cytowane przez PINB przepisy dotyczą dokumentów z kontroli okresowej, którą muszą przechodzić obiekty budowlane.

Do sprawy wrócimy.