Ogniem trawiony i pozostawiony

- 22 kwietnia tego roku minęły dwa lata od pożaru domu przy ul. Komeńskiego 11 w Elblągu. W wyniku zdarzenia budynek został poważnie zniszczony – przypomina nasz Czytelnik i pyta: Co dalej z tym obiektem?

- Uszkodzeniu uległo poszycie dachu oraz elewacja. Od tamtej pory budynek pozostaje niezamieszkany. - przypomina mieszkaniec Elbląga. - Jedyne co się wydarzyło w ciągu dwóch lat to montaż zewnętrznego ogrodzenia z siatki oraz tabliczki z napisem "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Jako mieszkaniec ulicy Komeńskiego zwracam się z prośbą o ustalenie dalszych losów tej nieruchomości" – pisze nasz Czytelnik.

W sprawie dotkniętego pożarem budynku skierowaliśmy pytania m. in. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu.

- W odpowiedzi na pismo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu informuje, że w tut. organie nie było prowadzone żadne powstępowanie dotyczące budynku przy ul. Komeńskiego 11 w Elblągu. Należy zaznaczyć, że nie każdy pożar jest katastrofą budowlaną w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane. Natomiast suwerenną decyzją właściciela jest to, czy, w jakim zakresie i kiedy będzie odbudowywał (remontował) obiekt budowlany – czytamy w odpowiedzi PINB.

Działka jest własnością prywatnego przedsiębiorcy, zwróciliśmy się więc do Urzędu Miejskiego w Elblągu, czy wpłynął tam jakikolwiek wniosek w sprawie tej nieruchomości, np. dotyczący rozbiórki czy przebudowy?

- W sierpniu 2022 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek zgłoszenia rozbiórki ww. budynku jednorodzinnego – odpowiada na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Podkreśla, że do tego zgłoszenia nie było sprzeciwu. - Obecnie, mając na względzie stan techniczny, wygląd budynku oraz powyższe zgłoszenie planowanej rozbiórki, wystąpiliśmy do właściciela o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do uporządkowania nieruchomości – podkreśla rzeczniczka.