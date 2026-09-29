Z pasją do technologii

Ma 23 lata, tworzy strony internetowe i gry mobilne. Od dziecka interesuje się programowaniem. Poznajcie Jakuba Frąszczaka, Elblążanina pełnego pasji do technologii.

Paulina Mrozik - Obecnie uczysz się, pracujesz?

Jakub Frąszczak - Pracuję jako technolog programista. Wcześniej pracowałem jako operator CNC, ale że byłem biegły w komputerach, to zaoferowali mi pracę jako technolog programista. Hobbistycznie natomiast zajmuję się programowaniem stron, gier i różnych aplikacji.

- Jakbyś miał sobie wyobrazić swoją przyszłość, to bardziej byś ją wiązał z obecną pracą czy z projektowaniem stron?

- Zdecydowanie z projektowaniem stron, bo zawsze marzyłem o tym, żeby mieć własną działalność i robić coś samemu. Zwłaszcza, że etat jednak nie pozwala na taką pełną kreatywność, a to mi daje największe spełnienie.

- Masz jednoosobową działalność?

- Tak, aktualnie jest zawieszona, ale wznawiam ją od 1 października.

- Skąd u ciebie pasja do tworzenia stron internetowych?

- To zaczęło się tak, że jako dzieciak grałem w różne gry, ale dla mnie to było za mało. Lubiłem sobie pogrzebać w plikach, na przykład żeby jakaś postać się szybciej poruszała. Potem zainteresowałem się samym programowaniem. Z początku były to jakieś proste aplikacje na telefon. Pierwsza to był notatnik, który działa jak budzik, żeby sobie poprzypominać różne rzeczy, na przykład czyjeś urodziny. Kalendarz działał na zasadzie powiadomienia, ale i tak zdarzało mi się zapomnieć. Chciałem sobie po prostu ułatwić życie. Wcześniej pracowałem też jako kontroler jakości i pisałem programy, które pomagają poruszać się po dyskach sieciowych. To również ułatwienie sobie pracy.

Potem stworzyłem jeszcze kilka pomniejszych aplikacji i stwierdziłem, że chcę zrobić coś większego. Posiedziałem przy tym dłużej i zrobiłem grę „Ball Warrior”. Wydałem ją na sklep Play. Zrobienie jej zajęło mi jakieś trzy miesiące. Gra jest wciąż prosta i nijak się ma do dużych studiów. Robiłem ją jednak sam. W kodzie czuję się lepiej, niż w samym projektowaniu postaci, dlatego gra graficznie jest dość prosta, ale mechaniki są dość zaawansowane.

- Jak tworzysz taką grę?

- Najpierw musi się pojawić pomysł. U mnie się pojawił i wtedy zastanawiałem się, czy skorzystać z jakiegoś silnika dostępnego, czy napisać swój własny. Nie poszedłem jednak na skróty i napisałem swój własny. To się niestety wiązało z tym, że błędów było od cholery. Postacie tworzyłem na początku w proste kształty wpisane kodem w Canvas i były to kulki z mieczem, z patykiem w zasadzie. Z czasem to się rozwijało i wyglądało trochę lepiej. Głównie oparłem się na tym, by było dużo mechanik, żeby gracz się nie nudził.

- Co jest najtrudniejsze w tworzeniu takiej gry?

- Jeśli chodzi o telefon, to na pewno dostosowanie jej pod wszystkie telefony, żeby działała na każdym, a to jest dość trudne. Do tego spięcie całej logiki z silnikiem i optymalizacja. Myślę, że najtrudniejsze jest dla mnie tworzenie postaci, jakoś się w tym do końca nie czuję. Jest to jednak bardziej czasochłonne niż problematyczne.

- Myślałeś o jakiejś współpracy w tworzeniu postaci?

- Myślałem, ale to dopiero, gdyby któryś projekt wypalił mocniej. Dopiero wtedy bym się nad tym zastanowił, bo potrzeba na to funduszy.

- Co myślisz o rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście tworzenia stron? Czujesz się zagrożony przez AI?

- Niekoniecznie, to jest bardzo dobre narzędzie, żeby przyspieszyć pracę, ale jeszcze nie jest na takim poziomie, żeby stronę zrobić i dobrą i szybko. Stronę tworzone przez sztuczną inteligencję mają bardzo dużo wad, więc samo używanie AI nie stwarza dobrej strony. Błędy potrafią się pojawiać, literówki, które ciężko wyłapać, kiedy tekstu nie pisze się samemu. Struktura kodu z reguły jest czytelna, ale trzeba dawać jasne instrukcje. Jeżeli się ich nie da, to potrafi się człowiek zgubić.

- W jaki sposób pozyskujesz klientów?

- Aktualnie dzwonię do restauracji czy innych firm poprzez Google Maps i szukam kto nie ma strony lub ma starą. Piszę też maile, to jest główny sposób. Dla jednej pizzerii stworzyłem stronę internetową. To było na zasadzie, że ojciec, który prowadził ją razem z synem, dowiedział się, że pracuję jako technolog i programista i spytał, czy potrafiłbym coś takiego stworzyć. Wziąłem się więc za tę stronę i zacząłem ją coraz bardziej rozwijać. Na początku miała być to prosta zamawiarka. Skończyło się na tym, że można tam założyć konto, są programy lojalnościowe, koło fortuny, kalendarz, punkty, które można wymienić na kupony lub darmową pizzę. Zautomatyzowałem też social media, posty automatycznie są publikowane na Facebooku czy Instagramie, więc właściciel nie musi sam o to dbać.

- Jeśli chodzi o strony, to które ci się najłatwiej tworzy? Masz ulubione branże?

- Tak, na pewno te, na których się znam lub mam doświadczenie. W gastronomii czuję się zdecydowanie najlepiej. Nie lubię robić takich prostych wizytówek, wolę, jak się trochę serca w to włoży. Dlatego wolę też takie bardziej zaawansowane systemy. A gastronomia jest troszeczkę takim miejscem. Dość podobne są sklepy internetowe, to też podobna mechanika. Branża CNC, pracowałem tam, więc trochę wiem o tym. Detailing, bo tym zajmuję się hobbystycznie. Trochę też mechanika, ale tu potrzebowałbym już raczej trochę więcej wiedzy.

- Co jest jeszcze twoją pasją?

- Na pewno lubię sobie przesiadywać w garażu i trochę modyfikować swoje auto, ogólnie wszystko związane z kreatywnością. Chodzę też na siłownię, lubię trochę ruchu. Nie lubię się nudzić, raczej nie przesiaduję w domu, nie leżę w łóżku i nie oglądam Tik-Toka. Nawet go nie mam.

Z pracami Jakuba Frąszczaka możecie zapoznać się tych linkach:

piekarczyk.novabyteforge.pl

ballwarrior.novabyteforge.pl

novabyteforge.pl