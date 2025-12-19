Rusza I edycja konkursu fotograficznego „Dziedzictwo kulturowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza do udziału w I edycji konkursu fotograficznego, którego tematem jest dziedzictwo kulturowe Wysoczyzny Elbląskiej. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 16-tego roku życia. Na zdjęcia czekamy do 31 stycznia 2026 roku. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosty Elbląskiego oraz Burmistrza Tolkmicka. Czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy!

Celem konkursu jest zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej, poznanie zabytków na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i otuliny, pobudzenie zainteresowania regionalnym dziedzictwem kulturowym oraz jego promocję.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy wszystkich fotografów amatorów niezajmujących się fotografią zawodowo. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie fotografie wykonane przez uczestnika Konkursu.

Jakie zdjęcia?

– wykonane samodzielnie przez uczestnika

– związane z tematyką konkursu (budynki, detale architektoniczne., kapliczki etc.)

– zrobione na terenie PKWE lub w jego otulinie

– wykonane w 2025 roku lub do 31 stycznia 2026 r.

Zgłoszenia

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go razem ze zdjęciami na adres: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl Regulamin Konkursu, formularze zgłoszeniowe oraz mapa Parku dostępne są na stronie www.pkwe.warmia.mazury.pl

Gdzie szukać zabytków?

Na konkurs można zgłaszać fotografie przedstawiające zabytki oraz elementy dziedzictwa kulturowego znajdujące się na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego otuliny. Mogą to być m.in. budynki, detale architektoniczne, kapliczki, figury przydrożne, elementy sztuki ludowej oraz krajobraz kulturowy. W poszukiwaniu obiektów pomocna może być strona mapy.zabytek.gov.pl/nid/ (z możliwością włączenia rejestru lub ewidencji zabytków w prawym górnym rogu strony).

Jury konkursowe i ogłoszenie wyników

W jury zasiądzie między innymi p. Jolanta Olszewska – fotograf z zawodu i z zamiłowania. Absolwentka Sopockiej Szkoły Fotografii WFH, specjalizująca się w fotografii reportażowej i portretowej. Właścicielka agencji fotograficzno-reklamowej Elposter. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu fotografii kreatywnej, pracy ze światłem oraz postprodukcji obrazu. Wyróżniona dwukrotnie w międzynarodowych konkursach Annual Photo Awards oraz ND Awards za serię fotografii portretowych ze sztuką industrialną w tle.

Wyniki konkursu poznamy 16 lutego 2026 r. na stronie internetowej oraz fanpage’u PKWE na Facebooku. Laureaci zostaną poinformowani mailowo. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 lutego 2026 r. o godz. 12:00 w Ratuszu Staromiejskim w Tolkmicku. Zapraszamy do udziału!