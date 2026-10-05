Ścieżką historii od średniowiecza po współczesność

W ramach projektu ”Elbląskie kobiety dla miasta. 80 lat działalności Ligi Kobiet Polskich w Elblągu” organizujemy spacery historyczne pod hasłem „Śladem elbląskich kobiet”. Pierwszy z nich odbędzie się już niebawem – 10 października w godzinach 11 -13. Gości poprowadzi Adriana Stukowicz, przewodnik PTTK.

Spacer, wraz z zaskakującą historią, rozpocznie się przy Skwerze Kobiet. Wejście do Parku Planty od strony I LO – to tak skromne miejsce, że nie każdy musiał je widzieć. W samym Parku Planty uczestnicy odwiedzą formę przestrzenną pierwszej kobiety Jetta Donega. Trasa spaceru kieruje kolejno do ul. 1 Maja i ciekawej, choć tragicznej historii Aleksandry Gabrysiak, znanej w Elblągu jako dr Ola. W drodze na Stare Miasto uczestnicy będą mogli odkryć konika Erny Becker – Kahns, uratowanego przez elblążan. Z kolei na Placu Słowiańskim usłyszą inspirującą historię Heleny Stachnowicz, która może odpowie na pytanie kim była Babcia Agatka i dlaczego Agata nogą zamiata. Kolejnym punktem wycieczki jest Hotel pod Lwem – tam uczestnicy dowiedzą się o kulisach powstania pierwszego kryminału elbląskiej pisarki Agnieszki Pietrzyk. Kolejny etap prowadzi do muralu Adriany Ronżewskiej–Kotyńskiej, wspomnienia o ponad wiekowej historii pionierskich Elbląskich Tramwajów. W trakcie przejścia ścieżką kościelną przed spacerowiczami odkryją się tajemnice Niny Bańkowskiej i Ireny Pawowicz, skąd już prosta droga do Muzeum Archeologiczno – Historycznego, gdzie Pani przewodnik oczaruje zwiedzających historią sprytnych i odważnych średniowiecznych elbląskich kobiet, które uratowały miasto przed najazdem Świętopełka II, pod nieobecność mężczyzn i dowiedzą się o odkryciach Wiesławy Rynkiewicz - Domino. Spacer nad rzeką odsłoni inną tajemnicę, dlaczego handel rybami uprawiany tam przez panie od średniowiecza po II wojnę światową miał też swój humorystyczny aspekt. Przechadzając się uliczkami Starego Miasta, które dzisiejszy wygląd, w ogromnej mierze zawdzięcza autorskiemu projektowi retrowersji autorstwa Marii Lubockiej – Hoffman, będzie można dowiedzieć się wiele o jedynej na świecie tradycji mateczek adwentowych i poznać panie z domu królów i siostry Horn. Kolejne kilka kroków poprowadzi uczestników do Galerii El wraz z duchem Magdaleny Abakanowicz, Magdaleny Więcek Wnuk i Katarzyny Kobro. Ostatnim etapem spaceru jest kierunek Bramy Targowej i I LO, gdzie można będzie usłyszeć co łączy Augustę Wiktorię, Wandę Kwietniewską, Helenę Pilejczyk i… Dianę. Spacer planowany jest na ok. 2 godziny, choć, z racji pytań uczestników, może potrwać nieco dłużej.

Kolejny odbędzie się 17 października, w tych samych godzinach.

Zapraszamy serdecznie również na inne wydarzenie organizowane w ramach projektu, m. in. konferencję w Bibliotece Elbląskiej, która odbędzie się 20 października w godzinach od 10.30 – 14.30. Jakie mogą być powiązania tych dwóch dat 780 lat Elbląga i 80 lat Ligi i co z nich wynikło, można się będzie dowiedzieć odwiedzając w tym czasie salę U św. Ducha.