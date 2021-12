Senior pod stałą kontrolą

Około stu mieszkańców Elbląga, seniorów i osób niepełnosprawnych, ma zostać objętych systemem teleopieki domowej. Niebawem dowiemy się, która z firm uczestniczących w przetargu ogłoszonym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych, będzie taką usługę dla nich świadczyła.

Polskie Centrum Opieki z Gdyni (109.896 zł), spółka Sidly z Warszawy (96 tys. zł) oraz firma Comarch Healthcare z Krakowa (92.400 zł) złożyły swoje oferty w przetargu ogłoszonym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych na świadczenie usługi teleopieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych z Elbląga. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

- Docelowo zamierzamy objąć usługą do 100 mieszkańców Elbląga. Korzystamy z doświadczeń zebranych w trakcie ostatnich trzech lat realizacji teleopieki domowej na terenie Elbląga, jednak właśnie to postępowanie ma wyłonić wykonawcę usługi, a co za tym idzie mogą zmienić się pewne rozwiązania w jej ramach – informuje Andrzej Fedak z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Seniorzy, osoby niepełnosprawne czy niesamodzielne zostaną wyposażone w urządzenia do teleopieki domowej - zawieszki na szyję lub opaski na rękę.

- Najważniejszym elementem takiego urządzenia jest specjalny przycisk SOS. Osoba starsza wyposażona w takie urządzenie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia może wcisnąć ten przycisk. Sygnał jest przesyłany do centrum monitoringu obsługiwanego przez wykonawcę, które nawiązuje kontakt z osobami wskazanymi przez seniora. W przypadku braku kontaktu z osobą wskazaną przez seniora, centrum monitoringu próbuje nawiązać kontakt bezpośrednio z nim. Jeśli i taka próba kontaktu nie przyniesie efektu, wówczas centrum monitoringu powiadamia służby ratunkowe – wyjaśnia Andrzej Fedak z ECUS.

Urządzenie do teleopieki domowej wyposażone jest także w moduł GPS, który pozwala na zlokalizowanie seniora i podjęcie interwencji w przypadku opuszczenia przez niego jego bezpiecznej strefy. Innym istotnym elementem urządzenia jest czujnik upadku lub czujnik bezruchu. Osoby objęte usługą nie będą ponosiły żadnych kosztów.

- Teleopieka domowa zaplanowana do realizacji od stycznia 2022 r. - dodaje Andrzej Fedak.