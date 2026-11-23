Sensacja w Elblągu: tysiące taśm filmowych odnaleziono w SP nr 9

„Stawka większa niż życie”, „Krzyżacy” i radzieckie bajki na 16-milimetrowych taśmach – takie skarby przez dekady kurzyły się w magazynie elbląskiej podstawówki. Gdyby nie czujność dyrektora przed planowaną rozbiórką szkoły, unikatowe archiwum mogłoby trafić na śmietnik.

O znalezisku z naszego miasta zrobiło się głośno w całym kraju za sprawą artykułu Przemysława Staciwy na portalu zero.pl, który nazwał elbląskie archiwum „filmowym świętym Graalem”. Wszystko zaczęło się jednak bardzo prozaicznie – od przygotowań do wielkiej inwestycji. Jedynym budynkiem szkolnym w Elblągu przeznaczonym obecnie do rozbiórki jest obiekt Szkoły Podstawowej nr 9 na Zawadzie I to właśnie tam, w jednym z magazynów, zostały znalezione filmowe skarby.

- Otworzyłem szkolny magazyn i okazało się, że w środku są filmy – mówi w rozmowie z nami Grzegorz Amulewicz, dyrektor SP nr 9. – To pewnie było w szkole od dziesiątków lat, tylko zapomniane, nieużywane. Pewnie starsi pracownicy o tym wiedzieli. Przy okazji budowy nowej szkoły [stary budynek SP nr 9 zostanie zburzony, a w jego miejsce powstanie nowy – przyp. SM] okazało się, że coś trzeba z filmami zrobić. Wyrzucić – nie bardzo, bo to jednak dobra kultury.

Tajemnica 16 drewnianych szufladek

Dyrektor szkoły postanowił działać i zwrócił się po pomoc do lokalnych muzealników.

- Dyrektor szkoły przed rozbiórką budynku zadzwonił do Muzeum z pytaniem, co z tym zrobić. Czy Muzeum jest tym zainteresowane czy to wyrzucić – mówi Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. - Z tego co się zdążyłem zorientować, tutaj była filmoteka, z której wypożyczano filmy i projektory. Można to nazwać punktem dystrybucji filmów, w tym propagandowych. Na kartach są zapiski informujące o innych kopiach poszczególnych filmów i ich lokalizacji. Niezwykła ciekawostka. W jednym miejscu mamy setki filmów.

Katalog odnalezionych produkcji liczy 16 szufladek. Starsi czytelnicy bibliotek pewnie kojarzą papierowe fiszki w drewnianych szufladkach – podobnie skatalogowany jest elbląski skarb. Wśród nich znajdują się m.in. „Stawka większa niż życie”, „Krzyżacy”, „Jak rozpętałem II wojnę światową”, filmy Jerzego Hoffmana, Andrzeja Wajdy, kino światowe, ale także bajki dla dzieci z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Radzieckiego. Wszystko w puszkach z taśmą 16 mm, a także kilka na taśmie 35 mm.

Jak informuje portal zero.pl, odkrycie jest szczególnie cenne, ponieważ nie chodzi o przypadkowy zbiór starych taśm. Materiały pochodzą z FILMOS-u. Zajmował się on przede wszystkim kopiami w formacie 16 mm. Trafiały one do miejsc, w których nie było tradycyjnych kin: szkół, domów kultury, jednostek wojskowych, domów seniora czy zakładów pracy. Wbrew nazwie sugerującej jedynie filmy oświatowe i edukacyjne, w obiegu znajdowały się również pełnometrażowe produkcje fabularne, bajki i zagraniczne tytuły.

graf. pixabay.com

Dzwonił nawet Jerzy Hoffman

Elbląskie muzeum nie było jednak w stanie samodzielnie udźwignąć tak wielkiego i wymagającego zbioru.

- Nasze Muzeum nie ma jak się tym zająć. Nie mamy tego w statutowej działalności, brak nam pomieszczeń magazynowych, nie mamy ani pieniędzy, ani specjalistów od tego. Zacząłem szukać możliwości ochrony tego zbioru, z uwzględnieniem opcji, że część filmów i projektorów by u nas została – przyznaje Mirosław Siedler. - Moglibyśmy wtedy zrobić seanse a'la „W Starym Kinie”. Po rozmowie z Konradem Lenkiewiczem [właściciel kin studyjnych w Olsztynie – przyp. SM] skontaktowałem się ze Sławkiem Fijałkowskim, prezesem Stowarzyszenia „Łódź filmowa” (które wspólnie zakładaliśmy) i właścicielem kina studyjnego Charlie. Sławek realizuje program chroniący filmy analogowe na taśmach, stąd złożyłem im propozycję, czy mogliby zająć się naszymi filmami. Nie można dopuścić do tego, aby tak różnorodne archiwum zostało zniszczone lub zaprzepaszczone.

– Od osób, które odbierają od nas te filmy, usłyszałem, że często zdarza się, iż takie zbiory trafiają na śmietnik – dodaje Grzegorz Amulewicz. – Chcieliśmy jednak dać szansę na uratowanie tych materiałów. To przecież dziedzictwo naszej kultury.

Sygnał z Elbląga wywołał w środowisku filmowym prawdziwą lawinę.

- Ten „cynk” spowodował uruchomienie procesu logistycznego w celu zabezpieczenia zbioru – wyjaśnia Sławomir Fijałkowski, prezes Stowarzyszenia „Łódź Filmowa”. – Zbiór okazał się bardzo interesujący. Dzwonił do mnie dokumentalista Marcin Borchardt, Elblążanin z pochodzenia, dokumentalista Maciej Cuske, a Jerzy Hoffman pytał o swoje filmy. Oddźwięk jest gigantyczny. Jednak gdyby nie współpraca z Filmoteką Narodową, nie podjęlibyśmy się tego.



Ponad rok pracy, potem seanse w Elblągu?

Zanim jednak obejrzymy w Elblągu seanse w stylu „W Starym Kinie”, taśmy muszą przejść żmudne zabiegi konserwatorskie.

- Muszą pojechać do przeczyszczenia, do sprawdzenia, weryfikacji. Szukaliśmy już ze Sławkiem magazynów w Łodzi. W Elblągu nie mamy miejsca, gdzie można by te wszystkie filmy przechować i ochronić – mówi dyrektor MAH. - Chciałbym, aby część filmów została u nas. Musimy tylko sprawdzić projektory Muzeum i te, które są w szkole, na których ewentualnie odtwarzalibyśmy te filmy. Po drugie, musimy znaleźć kogoś, kto będzie się znał na obsłudze i konserwacji tych projektorów. Jeżeli zostaną przewiezione i zabezpieczone w Łodzi, to w każdej chwili, będziemy mieli jako Muzeum możliwość dostępu do tych filmów i zabierania na projekcje organizowane przez nas. Tutaj, podobnie jak na salach wystawowych musimy mieć odpowiednią temperaturę a przede wszystkim wilgotność.

- Ten zbiór wymaga przede wszystkim skatalogowania, przejrzenia z oceną jakości materiału oraz sprawdzenia, czy taśmy się do czegokolwiek nadają – dodaje Sławomir Fijałkowski. – Są też zardzewiałe skrzynki z napisem „do utylizacji” lub „do odesłania”. To długotrwały proces. Szkoła Filmowa daje nam swoją logistykę oraz sprzęt do przeglądania i konserwacji. Jesteśmy na początku tej drogi. Przede wszystkim musimy wszystko posegregować, uporządkować, skatalogować puszka po puszce, ocenić stan techniczny – sprawdzić, czy taśma nie jest wysuszona i czy nadaje się do użytku. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że filmy były przechowywane w stosunkowo dobrych warunkach.

Filmowców czeka gigantyczna praca archiwistyczna i konserwatorska – skromnie licząc, ponad rok ciężkiej, benedyktyńskiej pracy. Ośmiotonowy materiał jest obecnie w trakcie przewożenia z Elbląga do Łodzi.

Pamiętacie szkolne seanse z projektora 16 mm? A może chodziliście do SP nr 9 i kojarzycie tajemniczy magazyn z taśmami? Dajcie znać w komentarzach.