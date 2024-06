Śladem pionierów

Pod koniec marca 1945 roku do Elbląga przybyli pierwsi Polacy zorganizowani w Morską Grupę Operacyjną. Tak zaczęła się powojenna historia polskiego Elbląga. Wczoraj (15 czerwca) śladem elbląskich pionierów odbył się spacer z Małgorzatą Światkowską, przewodniczką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zobacz zdjęcia.

- Idziemy ulicami, które w pierwszej kolejności zasiedlali pierwsi polscy mieszkańcy Elbląga. Dlaczego właśnie tutaj się osiedlali? Bo te domy ocalały - mówiła Małgorzata Światkowska, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego podczas sobotniego (15 czerwca) spaceru śladami pierwszych powojennych mieszkańców Elbląga. - Nie było światła, nie było wody. Kilka miesięcy od zajęcia Elbląga przez Armię Czerwoną udało się uruchomić wodociągi i elektrownię. A zima w 1945 r. była ciężka. Jeszcze na początku marca zdarzały się dwudziestostopniowe mrozy.

Spacer rozpoczął się przy wejściu do parku Kajki przy ul. Pionierskiej. To właśnie te okolice stały się w 1945 r. początkiem polskiego Elbląga. Do dziś zachowały się budynki (dziś już pełnią inne funkcje) będące świadkami przejmowania miasta przez Polaków.

Pierwsza grupa Polaków - Morska grupa Operacyjna w sile 18 osób, do Elbląga przyjechała już 29 marca. Elblągiem rządził radziecki dowódca, który obecnością Polaków specjalnie się nie przejął. Przybysze, na przekór wszystkiemu, próbowali organizować polską administrację i uchronić miasto od dalszych zniszczeń i szabru czerwonoarmistów. Do historii przeszła Straż Portowa, pierwsza polska organizacja dbająca o bezpieczeństwo w mieście, w którym rządzili Rosjanie, a większość mieszkańców stanowili Niemcy (ok 25-30 tys. ludzi). - Po zmroku na ulicy było niebezpiecznie. Strzelali wszyscy: Rosjanie, Niemcy, szabrownicy. Grabieże były na porządku dziennym - mówiła Małgorzata Światkowska.

Przy dzisiejszej ulicy Kajki znajduje się budynek pierwszej polskiej placówki pocztowej w powojennym Elblągu. Pierwsi polscy pocztowcy przyjechali z Inowrocławia i już po kilkunastu dniach od uruchomienia poczty rowerem do Tczewa przewieziono pierwszą paczkę listów. Musimy pamiętać, że w 1945 r. nie była to prosta podróż.

Z rąk rosyjskich polskie władze przejęły Elbląg (a w zasadzie jego część) 19 maja 1945 r. Rosjanie zostawili pod swoja kontrolą część miasta m. in. byłą stocznię Schichaua. Ze stoczni wywożono wszystko, co zdaniem Rosjan mogło się przydać.

- W jednej z hal stoczni Schichaua zrobiono ogromną dziurę w ścianie od strony rzeki. I tamtędy, tak aby „z ulicy“ nie było widać, wszystko, co się mogło przydać ładowano na barki, które potem płynęły do Związku Radzieckiego - opowiadała przewodniczka - Jeden z repatriantów wspominał, że kiedy przyjechał do Elbląga, okolice dworca były zastawione pianinami. Padał na nie deszcz, oddziaływały warunki atmosferyczne, pianina bez osłony szybko się niszczyły i wkrótce nadawały się tylko do porąbania na opał.

fot. Sebastian Malicki

Pewną ciekawostką jest fakt, że to właśnie na ul. Pionierskiej odbył się pierwszy pochód pierwszomajowy w 1945 r. Trybuna honorowa była ustawiona na rogu ul. Pionierskiej i Żeglarskiej. Kilka domów dalej, przy ul. Pionierskiej 1, mieszkał starosta elbląski. (Starostwo mieściło się w budynku przy ul. Pionierskiej 6). W domu starosta wydawał przyjęcia, na które zapraszał radzieckich dygnitarzy. - Upijał ich, a oni pod wpływem alkoholu zgadzali się spełniać jego prośby dotyczące życia w mieście Głównie chodziło kwestie dostaw jedzenia i aprowizacji - opowiadała Małgorzata Światkowska.

Centrum Królewiecka

Warto też zwrócić uwagę na budynki przy ul. Królewieckiej będącej wówczas swoistym centrum administracyjnym polskiego Elbląga. Oprócz urzędów znajdowała się m. in. pierwsza siedziba straży pożarnej. - Strażacy mieli do dyspozycji wóz konny, jednego konia, bo więcej nie było. A wodę do gaszenia pożarów przewozili w beczkach - opowiadała przewodniczka. - Nowoczesny wóz motorowy dostali później.

Budynek przy ul. Królewieckiej 155 po wojnie był siedzibą Zarządu Miasta. W wilii na rogu ul. Królewieckiej i Owocowej mieścił się Inspektorat Oświaty. Pierwszy rok szkolny rozpoczął się 3 września 1945 r. Szkoła mieściła się w budynku dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego. Do szkoły zapisano 20 kilka dzieci.

- Rozpoczęcie roku miało uroczysty charakter. Najpierw pochód przeszedł spod siedziby szkoły pod budynek dzisiejszego Zespołu Szkół Gospodarczych. I tam odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - mówiła Małgorzata Światkowska. - Cała uroczystość miała charakter propagandowy. Do szkoły zapisano zbyt mało dzieci i władze chciały w ten sposób zmobilizować rodziców do zapisania dzieci. To się udało. Następnego dnia zapisano ponad setkę nowych uczniów, w kolejnych dniach dopisywano kolejnych.

To tylko niektóre ciekawostki zaprezentowane przez przewodniczkę PTTK podczas sobotniego spaceru, który zakończył się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“. Uczestnicy spaceru mieli szansę obejrzeć wystawę „Oswoić miasto“ pokazującą archiwalne fotografie i filmy – kroniki z okresu Elbląg przedwojennego i podczas przejścia Armii Czerwonej. Po spacerze wystawa została zamknięta.