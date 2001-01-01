Rotary Club Elbląg Centrum obchodzi jubileusz 10-lecia. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w sobotę, 27 września. Zdjęcia.

Już dziesięć lat Rotary Club Elbląg Centrum niesie pomoc stowarzyszeniom, domom pomocy społecznej, domom dziecka, placówkom opiekuńczym, a także osobom indywidualnym. Jubileusz to okazja zarówno do podziękowań, jak i wspomnień. Założycielką Rotary Club Elbląg Centrum była Dorota Wcisła.

- Chciałam podziękować każdej z was, że wtedy, kiedy budowałam ten klub, stałyśmy ramię w ramię. Dziękuję też waszym rodzinom, bo często całe rodziny brały udział w naszych akcjach oraz wszystkim przyjaciołom Rotary. Czuję ogromną dumę, bo wspólnie, od fundamentów stworzyłyśmy ten klub. Pamiętam nasze spotkania, pełne marzeń, wiele z nich udało się zrealizować i to jest piękne – mówiła podczas uroczystej gali Dorota Wcisła.

Motto Rotarian to „Służba ponad własne korzyści”.

- I to jest nasz kompas, bo myślę, że Rotarianie mają gen pomagania – podkreśliła Dorota Wcisła.

Uroczystość podsumowująca 10 lat działalności Rotary Club Elbląg Centrum odbyła się w Ratuszu Staromiejskim, a udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele władz miasta, powiatu, województwa oraz parlamentarzyści. Z okazji jubileuszu Rotarianie ufundowali także nową figurkę elbląskiego Piekarczyka, która stanęła przy Bulwarze Zygmunta Augusta.