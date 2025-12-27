UWAGA!

----

Woda powoli opada (aktualizacja)

Fot. TB

27 grudnia ok. godz. 21 nad rzekę Elbląg, przy moście kard. Wyszyńskiego, przyjechali przedstawiciele służb. Powodem jest wysoki poziom wody na rzece.

Fot. UM Elbląg

Na miejscu pracują strażacy, straż miejska, policja.

- Wzmaga się północno-zachodni wiatr - prędkość średnia osiąga 35-45 km/h, a porywy 60-75 km/h (Frombork, Elbląg). W ciągu kolejnych godzinach prędkość wiatru będzie nadal wzrastać - najsilniejsze porywy najprawdopodobniej wystąpią między godz. 22:00, a 05:00, a ich prędkość w porywach osiągnie 70-85 km/h - podaje w najnowszym komunikacie Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Jak już wcześniej podawaliśmy na naszych łamach, w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych.

Lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów alarmowych.

To ostrzeżenie Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni obowiązuje do 28 grudnia, do godz. 22.

 

Aktualizacja, 22.02

- W związku z cofką powodującą sukcesywny wzrost poziomu wody w rzece Elbląg, niekorzystnymi prognozami związanymi przede wszystkim z silnym, północno-zachodnim wiatrem w najbardziej newralgicznym punkcie, czyli na Bulwarze Zygmunta Augusta zachowawczo rozwijane są rękawy przeciwpowodziowe. Wszystkie służby są w gotowości. Na bieżąco monitorowany jest poziom rzeki Elbląg. Na godz. 21.40 wynosi on 578 cm (stan ostrzegawczy 590 cm, alarmowy 610 cm). Do mieszkańców apelujemy o ostrożność, nie zbliżanie się do brzegów rzeki i śledzenie informacji na temat sytuacji pogodowej. Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41 - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Aktualizacja:

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg (590 cm), dalszym trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno – zachodnim wiatrem, Prezydent Michał Missan wprowadził 28.12.2025 o godz. 01.05 na terenie miasta Stan Pogotowia Przeciwpowodziowego.

Wszystkie służby pozostają w gotowości. Na bieżąco monitorowany jest poziom rzeki Elbląg. Przypomnijmy – już wczoraj w godzinach wieczornych, w najbardziej newralgicznych punkach - czyli na Bulwarze Zygmunta Augusta i przy ul. Warszawskiej prewencyjnie rozłożone zostały rękawy przeciwpowodziowe - informuje UM w Elblągu.

 

Aktualizacja z niedzieli, godz. 6. Stan wody w rzece Elbląg osiągnął 597 cm i nadal rośnie. Do stanu alarmowego pozostało 13 cm.

 

Aktualizacja, godz. 11.40 Stan wody nadal jest wysoki, ale powoli opada. Maksymalny poziom wyniósł 605 cm, obecnie to 598 cm.

 

Aktualizacja, godz. 15.40. Woda w rzece Elbląg powoli opada. Obecne wskazanie 590 cm, czyli poziom stanu ostrzegawczego.

TB

  • W tytule błędy robić to trochę obciach
  • Nie bedzie zadnej powodzi jutro wiatr oslabnie i zmieni kierunek.
  • Nawet w Afryce wiedzieliby, jak zabezpieczyć się przed cofkami. A może zadzwonić do Holendrów, zaprosić ich. Będzie taniej i rzetelniej, niż zatrudniać pseudo specjalistów.
  • No i mają noc z głowy, ktoś nie spi by spać mógł ktoś
  • No wieje, wieje! Ale to jest proszę Państwa wiatr zmian, wiatr nadziei, wiatr niosący Nam to, co najważniejsze, najtrwalsze, najbardziej inspirujące. Dlatego obiecuję Wam, że jeśli poprzecie mnie i moją inicjatywę, otrzymam wówczas szansę na reprezentowanie Waszych spraw, Waszych wiatrów, Waszej cofki! Brawooooo!!!
  • Moze zamiast glupich komentarzy pisanych w ciepłych papciach przy drinie zakasac rękawy i do roboty, glowa się przewietrzy i wtedy nspisze się coś mądrego
  • Wybetonowane rzeka od zalewu przez Nowakowo i woda nie ma gdzie się rozlać więc płynie do elblaga
  • Buduje się PiSowski rów za pierdyliard PLN, a cofki jak były tak... :(
  • Gdybyś czytał prognozy to wiedział byś że silny wiatr z tego kierunku jest prognozowany do poniedziałku
  • Kurcze śniegu prawie nie było, deszczu też a już poziom wysoki wody ! Znowu rękawy strażackie i czuwanie.... kiedy w końcu zrobimy zabezpieczenie, wyższe mury wzdłuż kanału, od mostu wysokiego do Wyszyńskiego dawno powinien być mur oporowy z betonu, jaki problem nawiązać i zalać ? Jako stary budowlaniec nie rozumie problemu. Wolimy co roku płacić dużej grupie ludzi którzy walczą z żywiołem, wolimy płacić odszkodowanie ! Dlaczego ?
  • Rolnicy nie są alfą i omegą, u bzdurali sobie że bez nich umrzemy z głodu a z drugiej strony boją się że od nich nie kupimy i cały morał w tym że sami w to uwierzyli. Nie jesteście pępkiem świata i nie możecie razem z górnikami zapominać że prace można zmienić jak wam nie pasuje bo skoro każdy inny nie żebra o kasę unijną bo walczy sam to i czas by polski rolnik miał nabiał ! Te wasze strajki są waszą słabością, nie tylko intelektualną !
  • A co masz do Afryki? Stany Zjednoczone z niejednym żywiołem przegrały bo nie zatrudnili specjalistów z Afryki? Zatrudnić tych od budowy fabryki izery i pck. No tak, ale tanio nie będzie i żadnych efektów.
