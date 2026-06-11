Elbląscy leśnicy zapraszają na spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca. Spotkanie dotyczyć będzie prac leśnych przewidzianych do wykonania, do końca 2026 roku w Nadleśnictwie Elbląg oraz o możliwych modyfikacjach tych prac w lasach, które mają pełnić zwiększoną funkcję społeczną.

Spotkanie organizowane jest w związku z wnioskiem osób biorących udział w Zespole Lokalnej Współpracy w kwietniu bieżącego roku. Wniosek dotyczył możliwości skonsultowania realizowanych przez nadleśnictwo prac leśnych w obszarach planowanych lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Ponadto spotkanie będzie miało charakter otwarty, a więc każdy zainteresowany powyższym tematem może w nim wziąć udział. Spotykamy się na Miejscu Postoju Pojazdów w leśnictwie Dąbrowa przy ulicy Jagodowej (250 m za leśniczówka Dąbrowa).

Program spotkania:

17:30 Spotykamy się na Miejscu Postoju Pojazdów przy ulicy Jagodowej (250 m Za leśniczówką Dąbrowa). Lokalizacja na mapie google: https://maps.app.goo.gl/XHMBLKEyB9Si4Bry6 .

18:15 Po ok.30 minutowym spotkaniu w lesie przemieścimy się do sali konferencyjnej nadleśnictwa (ul. Marymoncka 5) celem omówienia zaplanowanych prac leśnych, zaprezentowania ich na mapie i możliwości ich modyfikacji.

Przewidywany czas spotkania ok 2,5 h. Zapraszamy.