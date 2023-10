Strajku nie będzie

Związek Zawodowy Maszynistów doszedł do porozumienia w sprawie podwyżek dla pracowników spółki Polregio. Zaplanowany na 10 października strajk został odwołany.

Przypomnijmy: Związek Zawodowy Maszynistów domagał się podwyżek dla pracowników spółki Polregio, argumentując, że jest to grupa pracowników kolei, która zarabia najmniej spośród pracowników spółek kolejowych. W 13 zakładach spółki udało się dojść do porozumienia i pracownicy otrzymali podwyżki w wysokości 800 złotych do uposażenia zasadniczego.

Inna sytuacja była w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim zakładach spółki. Problemem było sfinansowanie podwyżek, bo środki finansowe na nie musi zapewnić marszałek odpowiedniego województwa. Początkowo związkowcy zapowiadali rozpoczęcie strajku na 10 października w zakładach spółki, w których nie osiągnięto porozumienia. Związkowcy zagrozili, że 10 października żaden z pociągów warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego zakładów spółki nie wyjedzie w trasę.

Po kilku dniach udało się wypracować porozumienie w warmińsko-mazurskim zakładzie spółki. Pracownicy Polregio w naszym województwie otrzymają podwyżki w wysokości 800 zł do uposażenia zasadniczego. - O kolejnych podwyżkach będziemy rozmawiać w przyszłym roku – mówi Leszek Ziętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce

Przypomnijmy, że początkowo związkowcy chcieli 1600 zł podwyżki uposażenia zasadniczego. W `13 zakładach Polregio udało się osiągnąć kompromis w wysokości 800 zł.

„Z uwagi na zmianę stanowiska marszałka województwa warmińsko-mazurskiego i podpisaną umowę z zarządem Polregio S.A. gwarantującą wdrożenie podwyżki do wynagrodzeń dla pracowników spółki Komitet Protestacyjno Strajkowy podejmuje decyzję o odwołaniu pikiety zaplanowanej na 4 i strajku na 10 października 2023 roku" - taki komunikat pojawił się na stronie internetowej związku zawodowego. Czytamy w nim także: "Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy cieszy się z faktu, że podobnie jak w 13 pozostałych województwach do głosu doszło zrozumienie sytuacji pracowników i ich rodzin. Liczymy na podobne podejście w województwie zachodniopomorskim, gdzie nadal trwają przygotowania do akcji strajkowej. Solidaryzujemy się z naszymi kolegami walczącymi o godną płacę. Strajk nigdy nie był i nie jest celem samym w sobie, jest narzędziem które ma zwrócić uwagę na determinację pracowników, których sytuacja zmusza do tej formy protestu. To ostateczny środek, po które związki zawodowe sięgają niechętnie starając się zawsze kończyć przy stole negocjacyjnym” - czytamy na stronie internetowej związku zawodowego.