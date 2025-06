Studenci z kluczami do miasta

- Mamy zamiar dopingować załodze naszej uczelni na smoczych łodziach, mają być też jakieś kursy z samoobrony więc chętnie to obczaję, zobaczymy, co innego będzie się działo. Czekamy oczywiście na Sarsę i dDJ’a - mówi o juwenaliach Weronika, studentka AMiSNS z I roku kierunku lekarskiego.

- Jesteśmy zadowoleni, że wybraliśmy kierunek lekarski w Elblągu, myślę, że jest dobrze. Zdarza się, że mamy dużo nauki, to ciężki kierunek - podkreśla jej kolega z roku, Kajetan, który pochodzi z Gdańska.

- Myślę, że dziś uda nam się trochę od tego odciąć. Sesja zaczyna się za dwa tygodnie, na początek mamy anatomię. Sporo zakuwania przed nami, ale idzie do przodu - podkreśla Weronika.

- Idziemy i zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić, pewnie siatkówka, kolega bierze udział w wyścigach smoczych łodzi – mówi Maciej, student ANS, dodając, że dobrze, że obie uczelnie organizują tegoroczną imprezę.

- Musimy wygrać, to już nasze trzecie podejście. Mieliśmy dwa treningi, wyszły nam zarąbiście. Czekam też na koncert Blind Box, chłopaki dobrze - podkreśla jego kolega Adrian.

- Na początek taka prośba, żeby miasto zostało w takim stanie, w jakim je przekazałem. Chciałbym po weekendzie wrócić do pracy i mieć pewność, że wszystko jest ok. Życzę wszystkim udanej zabawy, żebyście wspominali przez lata nie tylko te juwenalia, ale pewnie wszystkie, które są przed nami - powiedział dziś prezydent Michał Missan wręczając studentom klucze do miasta.