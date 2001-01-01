Takiej krwi brakuje

Jak czytamy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w jego zasobach brakuje obecnie krwi grupy 0 Rh-. Zapasy, wg danych na 9 września, są już tylko na ratowanie życia.

Dodajmy, że z kolei krwi grup ARh++ wystarczy jedynie na 1-2 dni. Aktualne zapotrzebowanie na krew można sprawdzać tutaj.

Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Zostając krwiodawcą można bezpośrednio zaangażować się w ratowanie zdrowia i życia innych.