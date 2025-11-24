Tancerki z Destination Dance Studio mistrzyniami świata!

Agata Jarzyło i Zuzanna Hołody z Destination Dance Studio wywalczyły tytuł mistrzyń świata w konkurencji duetów, potwierdzając swoją dominację na światowej scenie tanecznej. Zawody Disco Dance WDSF DanceSport odbyły się w Belgii.

To jednak nie koniec imponujących wyników. W kategorii solowej obie zawodniczki również stanęły na podium: Agata zajęła drugie miejsce, a Zuzanna – trzecie. Osiągnięcia młodych tancerek są efektem wielu miesięcy intensywnych przygotowań, ogromnej dyscypliny oraz bezgranicznej pasji do tańca. Sukces na zawodach tej rangi to powód do dumy zarówno dla zespołu, jak i całej lokalnej społeczności, która z zaangażowaniem wspierała zawodniczki w drodze na szczyt.

Wyrazy uznania należą się również trenerkom – Wiktorii Sudomierskiej oraz Milenie Sikorskiej – za ich profesjonalne przygotowanie, wsparcie i motywację, dzięki którym tancerki mogły zaprezentować pełnię swoich możliwości.

Zdobycie tytułów mistrzowskich to dla Destination Dance Studio ogromne wyróżnienie oraz motywacja do dalszego rozwoju i podbijania kolejnych międzynarodowych scen tanecznych.