Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza chętnych wystawców na Targi seniora – Teraz My! W wydarzeniu mogą wziąć udział instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, a także seniorskie zespoły artystyczne z Elbląga i okolic. Impreza odbędzie się 5 grudnia (w godz. 10:00 – 14:00). Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada. Udział w targach jest bezpłatny.

Targi seniora – Teraz My! są wydarzeniem, które co roku przyciąga do elbląskiego Światowida seniorów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Celem imprezy jest prezentacja oferty oraz działań kierowanych do seniorów z Elbląga i regionu, integracja społeczności lokalnej, a także przedstawienie nowości dostępnych na rynku. W targach mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, których działania obejmują szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych i ich rodzin. Do zaprezentowania się na targach szczególnie zachęcamy przedstawicieli dziedzin: zdrowie, sport i rekreacja, kulinaria, uroda i styl, kultura i nauka, prawo i finanse, pasje i zainteresowania, nowe technologie i multimedia. Zapraszamy również specjalistów z zakresu prawa, zdrowia, urody, a także podmioty oferujące bezpłatne badania profilaktyczne.



Podczas imprezy swoje umiejętności na scenie będą mogły także zaprezentować seniorskie zespoły artystyczne! Nie zabraknie uśmiechu i dobrej zabawy. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki na Targi seniora „Teraz My!” dostępny jest do pobrania poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada. Wypełnione dokumenty wysyłać można mailowo na adres: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.p lub przynosić osobiście do Światowida. Więcej informacji pod numerem tel. (55) 611-20-59. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!