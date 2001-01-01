"Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska oczami Irlandczyka” to tytuł właśnie wydanego albumu autorstwa Michaela Gannona związanego od dwóch dekad z Elblągiem. Promocja książki odbyła się w piątek, 26 września. Zdjęcia.

Michael Gannon – Irlandczyk od dwóch dekad związany z Elblągiem – odkrywa przed czytelnikiem świat lokalnej fauny. Blisko dwieście starannie wyselekcjonowanych fotografii w dwujęzycznym albumie układa się w spójną opowieść o naturze północnej Polski: o miejscach, gdzie krajobraz i natura nadal dyktują rytm życia. W piątek w Restauracji Myśliwska odbyła się promocja książki.

- To piękna podróż przez przyrodę naszego regionu, przez jej piękno i bogactwo, widziana oczami osoby, która robi zdjęcia i która pokochała tę przyrodę. Jak pisze w swojej książce, ten region jest jego drugą miłością - mówiła Barbara Chowałko, dyrektorka Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Album otwiera wstęp – osobista opowieść autora: od dzieciństwa w zielonej Irlandii, pierwszych zachwytów nad światem zwierząt i przypadkowych spotkań z polską kulturą, aż po decyzję o przeprowadzce do Elbląga. Ta zmiana nie była epizodem. Michael w Polsce się ożenił, tutaj założył dom i z roku na rok coraz głębiej wrastał w lokalny pejzaż. Dziś jest licencjonowanym przewodnikiem PTTK, a jego fotografia wyrasta z uważności i codziennej obecności w terenie: z powrotów na te same łąki o różnych porach dnia, z wędrówek wzdłuż kanałów melioracyjnych, z cierpliwych postojów na skrajach trzcinowisk i w cieniu bukowych lasów.

Michael Gannon, fot. Anna Dawid

- Elbląg i okolice to chyba najpiękniejszy region w Polsce. Mamy tu lasy, mamy morze niedaleko, jest Bażantarnia, która przypomina góry, mamy bogactwo zwierząt i roślin. Natura to piękna rzecz, jest w niej porządek, przyroda koi duszę człowieka, dobrze wpływa na każdego - mówił podczas promocji swojej książki Michael Gannon.

Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć też przygotowaną przez autora krótką prezentację ze zbiorem jego zdjęć i filmów przyrodniczych oraz kupić album "Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska oczami Irlandczyka” w promocyjnej cenie. Gościem specjalnym wydarzenia był ambasador Irlandii w Polsce Patrick Haughey.