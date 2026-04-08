Tramwaj pojechał do Gdańska

Żółty Duwag trafił do Elbląga w 2016 r. Po elbląskich torach przejechał 80 tys. km. Niesprawny wagon niedawno kupiła gdańska firma. Dlaczego wagon nie został w Elblągu?

„Wagony typu Duwag M8C zostały wyprodukowane w 1976r. To ośmioosiowy, dwuprzegubowy pojazd o długości 26 metrów. Wyróżnikiem nowych tramwajów są drzwi po obu stronach pojazdu, a kabina motorniczego jest z obu końców składu. Jest to wąskotorowa odmiana wagonów N8C, które jeżdżą m. in. po Gdańsku. Koszt jednego tramwaju to 30 tys. euro. Na pokład może zabrać 220 pasażerów.” - tak pisaliśmy w marcu 2016, kiedy żółte Duwagi przyjechały do Elbląga. Do naszego miasta trafiły z Mühlheim an der Ruhr.

Ich historia dobiega kresu. Niedawno jeden z Duwagów kupiła gdańska firma 4iB sp. z o.o. Zajmująca się m.in. modernizacją tramwajów. Za elbląski wagon zapłaciła 131 tys. zł netto. Tytułem ciekawostki: ten egzemplarz wyjeździł w Elblągu 80 tys. km. W ostatnim czasie był niesprawny i stał w zajezdni. Oferty wysłano do siedmiu podmiotów, odpowiedziało dwóch.

Pozostaje pytanie, dlaczego tramwaj nie mógł zostać w Elblągu i zasilić zbiory projektowanego Muzeum Techniki.

- TE-sp. z o.o. podjęła decyzję o sprzedaży niesprawnego, wycofanego z eksploatacji tramwaju z powodu braku środków finansowych na jego modernizację, która pozwoliłaby na ponowne wprowadzenie jednostki do ruchu. Przekazanie tramwaju do Muzeum było niemożliwe ze względów ekonomicznych. Tramwaj nie mógł też dłużej garażować na terenie zajezdni. Zajezdnia nie posiada torów odstawczych (postojowych), dopiero w tym roku rozpoczęła się ich budowa. Pojazd stał na pętli nawrotnej i w znacznym stopniu ograniczał możliwości eksploatacyjne zajezdni – wyjaśniła Maria Klupczyńska, specjalista ds. technicznych w spółce Tramwaje Elbląskie.

W planach jest sprzedaż kolejnych wysłużonych wagonów tramwajowych.